Крепкие объятия и слезы на глазах: дети, депортированные в Россию, наконец-то вернулись домой

День 8 апреля десятки родителей ждали с нетерпением, ведь после бессонных ночей и тяжелого пути они наконец-то смогли вернуть домой более 30 принудительно вывезенных в Россию детей. В сети появилось щемящее видео долгожданной встречи.

На нем видно, что, едва ступив на подконтрольную Украине территорию, дети падают в объятия своих родных. А они не сдерживают слез.

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Самая сложная спасательная миссия

В благотворительной организации "Спасем Украину" поделились, что 8 апреля из российских лап удалось вырвать 31 ребенка. Однако сделать это было очень непросто. Более того, как подчеркнули в организации, это была самая сложная из всех предыдущих спасательных миссий.

Не желая легко отпускать украинских детей, Россия пыталась оказывать разные препятствия. В частности, перед возвращением страна-оккупантка вынудила родных несовершеннолетних проходить 13-часовой допрос в ФСБ.

Также в России из-за этого развернули масштабную информационную кампанию. Так, международная преступница и уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова, которая и сама "взяла под опеку" украинских детей, провела пресс-конференцию, во время которой пыталась навязать миру извращенную версию событий.

Но самый большой "сюрприз" ожидал родителей в лагере в Крыму. Российские власти пригласили журналистов телеканала "Россия 1" для постановочного репортажа,

– поделились в БО "Спасем Украину".

Вернулось меньше детей, чем планировали

Также, к сожалению, в этой группе в Украину не вернулись из России еще двое детей. Случилось это, к сожалению, потому, что от пережитого стресса умерла их бабушка. У нее не выдержало сердце.

Как рассказал исполнительный директор благотворительной организации Николай Кулеба, ФСБ каждый раз делает все длиннее свои допросы. Во время них родным несовершеннолетних приходится часами объяснять, почему они хотят забрать своего ребенка из русского плена. Неудивительно, почему сердце бабушки остановилось – это большой стресс для всех родных.

Путь украинских детей с территории России всегда нелегок. В любой момент в пути могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, затрудняющие спасение. Но мы не сдаемся на полпути, ведь делаем это ради наших детей,

– отметили в благотворительной организации.

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Команда поблагодарила всех, кто не стоит в стороне

Команда "Спасем Украину" поблагодарила всех, кто не стоит в стороне и участвует в возвращении детей домой из страны-оккупантки. Ведь в этом деле "важна любая помощь: от информационной до финансовой поддержки".

Именно благодаря совместному и слаженному труду мы еще раз переживаем эти невероятные эмоции, когда после длительной разлуки дети бегут по родной земле в объятия родных. Когда видишь на лицах юных украинцев слезы радости и понимаешь, что это все не зря,

– поделились в организации.

Однако детей, незаконно вывезенных в Россию, все еще много. Так, после 2014 года в России и на временно оккупированных ею территориях все еще находятся около 1,5 миллиона человек. По словам исполнительного директора "Спасем Украину", это количество составляет почти 20% детского населения Украины. Поэтому благотворительная организация не планирует останавливаться и будет дальше работать, чтобы вернуть их всех домой, к их родным.