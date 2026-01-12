Как вернуться из СЗЧ через приложение "Армия+": объяснение
- Военнослужащий может вернуться на службу после самовольного оставления части, подав рапорт через мобильное приложение "Армия+".
- После подтверждения в "Армия+" военный имеет 24 часа, чтобы прибыть в орган управления ВСП и получить предписание в резервную часть.
Военнослужащий для восстановления на службе после самовольного оставления части может подать рапорт, воспользовавшись мобильным приложением "Армия+".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Как военнослужащему вернуться из СЗЧ?
По данным ведомства, с помощью "Армия+", военнослужащий может подать рапорт, который обработают подразделения ВСП, после чего направляют военнослужащего в один из батальонов резерва, организуя:
- взаимодействие с военным, который подал рапорт, проверку и уточнение персональных данных военного, а также документов, необходимых для продолжения прохождения им военной службы;
- взаимодействие с командованием батальона резерва;
- работу по направлению (сопровождение) военного в батальон резерва.
Уже после подтверждения в "Армия+" военный имеет 24 часа, чтобы прибыть в соответствующий орган управления ВСП, получить там предписание и отбыть в резервную часть. В резервной части этот военный зачисляется в списки личного состава батальона резерва,
– говорится в сообщении.
Какие причины СЗЧ?
Максим Жорин объяснял, что одной из главных причин СЗЧ является отсутствие доверия к командирам. Около 70% решений военных зависит от внутреннего климата в подразделении и авторитета руководителя.
Сейчас ведутся активные мероприятия для решения двух критических проблем, которые непосредственно влияют на боеспособность ВСУ. Речь идет о коррупции в органах ТЦК и самовольном оставлении воинских частей.