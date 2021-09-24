"Возвращение к нормальной жизни": в Норвегии отменяют все COVID-ограничения

Правительство Норвегии заявило, что снимет все ограничения, которые ввели из-за заболеваемости коронавирусом. Соответствующее решение вступит в силу уже с 25 сентября.

Речь идет о мерах, которые ограничивают социальное взаимодействие. А также затрудняют работу многих предприятий.

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Когда снимут ограничения

Коронавирусные ограничения в Осло официально снимут 25 сентября в 16:00 по местному времени.

Представители правительства объяснили, что отмена требования соблюдать социальную дистанцию позволит культурным и спортивным объектам работать на полную мощность. Также:

заполнятся рестораны;

снова заработают ночные клубы.

Сольберг: Пришло время вернуться к нормальной жизни

Ограничения из-за пандемии еще летом сняла Великобритания . В сентябре к ней присоединилась Дания

Правительство перестанет рекомендовать гражданам не выезжать за пределы Европейского Союза. В то же время некоторые ограничения все же оставят для тех, кто прибывает из стран с высоким уровнем инфицирования.

Прошло 561 день от введения самых жестких мер в Норвегии в мирное время. Теперь настало время вернуться к нормальной обыденной жизни. Эрна Сольберг Премьер-министр Норвегии

Отметим, что согласно официальным данным, примерно 76% всех норвежцев получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19, полностью привито 67% населения.

Ситуация с коронавирусом в Норвегии

По состоянию на 24 сентября, всего в Норвегии заболели коронавирусом 185 330 человек.

Выздоровело 88 952 больных, в то же время 850 – смертельные случаи.

Норвегия возглавила рейтинг стран, лучше всего противостоявших COVID-19 в августе.

Норвегия уже трижды откладывала переход к финальному этапу отмены карантина.