Мнение Путина фактически никому не интересно: какое значение имеет возвращение командиров "Азова"
8 июля пятеро командиров "Азова" вернулись из Турции в Украину. Это событие свидетельствует о том, что мнение российского диктатора Владимира Путина уже никого не интересует.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Владислав Селезнев. По его словам, возвращение азовцев домой имеет большое символическое значение.
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"Россия фактически перестала быть субъектом международных отношений. Мнение Владимира Путина никому не интересно. Все решения принимаются, не учитывая его", – отметил Селезнев.
Страну-агрессора даже не ставят в известность о каких-либо решениях – она узнает обо всем постфактум.Обратите внимание! С осени 2022 года пять украинских командиров находились в Турции под личной протекцией президента Реджепа Эрдогана. По условиям обмена, они до конца войны не должны были возвращаться домой.
Мир стремится обуздать Россию
По мнению Селезнева, в настоящее время усилия ведущих стран мира направлены на укрощение России, чтобы она больше никому не могла угрожать. А на острие этой консолидированной позиции находится украинская армия, неуклонно двигающаяся к освобождению своих территорий.
Более того, теперь в ее ряды могут снова стать Денис "Редис" Прокопенко, Святослав "Калина" Паламарь, Сергей "Волына" Волынский, Олег "Алис" Хоменко и Денис Шлега.
Командиры "Азова" вернулись в Украину: основное
- Герои Украины смогли вернуться домой сразу после визита украинского президента в Турцию, состоявшегося 7 июля 2023 года. Аналитики ISW считают, что возвращение защитников "Азовстали" свидетельствует о заметном сдвиге в российско-турецких отношениях.
- Возвращение легендарных командиров повлекло за собой незаурядную истерику среди россиян. В частности, Кремль обвинил Украину и Турцию в якобы нарушении договоренностей.
- Во Львове командиры "Азова" успели пообщаться с журналистами. Герои дали понять, что намерены продолжать борьбу за свободу Украины.