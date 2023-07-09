Мнение Путина фактически никому не интересно: какое значение имеет возвращение командиров "Азова"

8 июля пятеро командиров "Азова" вернулись из Турции в Украину. Это событие свидетельствует о том, что мнение российского диктатора Владимира Путина уже никого не интересует.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Владислав Селезнев. По его словам, возвращение азовцев домой имеет большое символическое значение.

Вашему вниманию Из болот доносится вой: россияне истерят из-за возвращения командиров Азовстали

"Россия фактически перестала быть субъектом международных отношений. Мнение Владимира Путина никому не интересно. Все решения принимаются, не учитывая его", – отметил Селезнев.

Страну-агрессора даже не ставят в известность о каких-либо решениях – она узнает обо всем постфактум.

Мир стремится обуздать Россию

С осени 2022 года пять украинских командиров находились в Турции под личной протекцией президента Реджепа Эрдогана. По условиям обмена, они до конца войны не должны были возвращаться домой.

По мнению Селезнева, в настоящее время усилия ведущих стран мира направлены на укрощение России, чтобы она больше никому не могла угрожать. А на острие этой консолидированной позиции находится украинская армия, неуклонно двигающаяся к освобождению своих территорий.

Более того, теперь в ее ряды могут снова стать Денис "Редис" Прокопенко, Святослав "Калина" Паламарь, Сергей "Волына" Волынский, Олег "Алис" Хоменко и Денис Шлега.

Командиры "Азова" вернулись в Украину: основное