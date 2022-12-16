Возвращение Крыма: в Белом доме ответили, будут ли сдерживать ВСУ от наступления

Крым все еще остается ключом к разрешению вооруженного конфликта между Украиной и Россией. ВСУ смогут вернуть остров только с помощью партнеров.

Во время брифинга спикер Совета национальной безопасности США Джон Кирби прокомментировал этот вопрос. По его словам, отвоевание Крыма возможно.

Читайте также Генассамблея ООН приняла обновленную резолюцию по Крыму: кто проголосовал против и поддержал Россию

Будут ли сдерживать Украину от возвращения полуострова

Кирби, говоря о возможном украинском наступлении на полуостров, отметил, что Крым – это Украина.

Именно украинские силы решают, как проводить операции внутри своей страны.

– сказал представитель Белого дома.

Кроме того, Кирби осудил сегодняшние ракетные удары России, направленные на гражданскую инфраструктуру. Он отметил, что "Россия снова пытается нагнать страх на украинский народ и еще больше усложнить для него будущую зиму".

США анонсировали оказание военной помощи

Кирби подтвердил предоставление пакета военной помощи Киеву, не разглашая подробностей. Спикер ограничился тем, что Украине предоставят средства противовоздушной обороны.

Тем временем в Украину поступил первый транш 53-миллионного пакета помощи США на энергетическое оборудование, включающее оборудование, необходимое для экстренного ремонта пострадавших от русских бомбардировок энергетических инфраструктур.

Как Украина может вернуть Крым: оценка Залужного