Вопрос о возвращении мужчин в Украину должен решать ЕС, - министр обороны Польши

Министр обороны Польши заявил, что решение о возвращении мужчин призывного возраста в Украину должны принимать на уровне ЕС. Тем временем в польском МИД уже начали подбрасывать свои варианты, как можно "поспособствовать" возвращению военнообязанных на их Родину.

Во время пресс-конференции польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что если Украина обратится за помощью, то Польша ее предоставит.

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Между Киевом и Брюсселем продолжаются разговоры о возвращении мужчин призывного возраста

Косиняк-Камыш убежден, что вопрос о возвращении военнообязанных мужчин в Украину должен приниматься на европейском уровне. Однако если Украина попросит о помощи, то Польша ее предоставит.

Очень важно, чтобы это были решения на европейском уровне, и знаю, что разговоры между Киевом и Брюсселем на эту тему продолжаются. Решение на европейском уровне дают полную эффективность этих действий и в таких решениях мы заинтересованы,

– сказал министр обороны.

В МИД заявили, что Польша "не будет защищать уклонистов"

Между тем заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна в эфире телеканала TVP Info сообщил, что украинское правительство еще не обращалось к польской стороне с вопросом о возвращении украинских мужчин на родину.

Однако если такое обращение будет, то страна будет действовать в соответствии с польским и европейским законодательством.

Помните одну вещь, что у части из этих лиц, которые находятся в Польше, заканчивается срок действия разрешений на проживание, поэтому мы можем, например, не предоставлять этих разрешений,

– сказал Шейна.

На вопрос о возможном обращении украинского правительства к Польше с таким предложением Анджей Шейна ответил: "Мы точно не будем защищать уклонистов".