Возвращение мужчин из-за границы: у Зеленского надеюсь на совместное решение ЕС

У Зеленского сделали важное заявление. Михаил Подоляк надеется, что Европейский Союз примет совместное решение по возвращению украинских мужчин из-за рубежа.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил мнение, что Евросоюз найдет общий подход к вопросу возвращения украинцев призывного возраста на родину. Об этом он заявил в интервью балтийскому изданию Delfi, – информирует 24 Канал.

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Возвращение мужчин из-за границы

Подоляк отметил важность инициативы по поиску единого решения среди стран Евросоюза. Он считает, что такой шаг является "абсолютно правильным" и будет способствовать избежанию репутационных потерь для Украины.

Это заставляет этих молодых людей задуматься, где они, что они и как они себя будут чувствовать уже завтра,

– убежден советник главы Офиса Президента.

Чиновник отметил проблему, возникшую из-за выезда значительного количества молодых украинцев за границу в первые месяцы войны. По его словам, бездеятельный образ жизни некоторых из них не только вредит их личному имиджу, но и ухудшает репутацию Украины на международной арене.

Более широкий контекст: что стоит знать

Польша и другие страны ЕС обсуждают возможность возвращения украинских мужчин призывного возраста. Министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул необходимость принятия совместного решения на европейском уровне, что будет эффективным.

Украинское правительство пока не обращалось к Польше с просьбой о возвращении граждан, но заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна заявил, что в случае такого обращения, Варшава будет действовать в соответствии с законодательством. Он также отметил недопустимость "защиты уклонистов" от мобилизации.

С 23 апреля МИД Украины ограничило консульские услуги для мужчин от 18 до 60 лет за рубежом, что связано с будущим законом о мобилизации. Этот шаг назван временным. В то же время вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что Украина не будет принудительно возвращать граждан.

Подоляк считает, что Евросоюз примет решение, которое определит дальнейшую судьбу украинских граждан призывного возраста, находящихся за пределами своего государства. Такое решение станет важным шагом в координации действий между странами-членами ЕС и Украиной в условиях нынешней войны.