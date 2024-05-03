Возвращение мужчин из-за границы: у Зеленского надеюсь на совместное решение ЕС
У Зеленского сделали важное заявление. Михаил Подоляк надеется, что Европейский Союз примет совместное решение по возвращению украинских мужчин из-за рубежа.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил мнение, что Евросоюз найдет общий подход к вопросу возвращения украинцев призывного возраста на родину. Об этом он заявил в интервью балтийскому изданию Delfi, – информирует 24 Канал.
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Возвращение мужчин из-за границы
Подоляк отметил важность инициативы по поиску единого решения среди стран Евросоюза. Он считает, что такой шаг является "абсолютно правильным" и будет способствовать избежанию репутационных потерь для Украины.
Это заставляет этих молодых людей задуматься, где они, что они и как они себя будут чувствовать уже завтра,
– убежден советник главы Офиса Президента.
Чиновник отметил проблему, возникшую из-за выезда значительного количества молодых украинцев за границу в первые месяцы войны. По его словам, бездеятельный образ жизни некоторых из них не только вредит их личному имиджу, но и ухудшает репутацию Украины на международной арене.
Более широкий контекст: что стоит знать
- Польша и другие страны ЕС обсуждают возможность возвращения украинских мужчин призывного возраста. Министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул необходимость принятия совместного решения на европейском уровне, что будет эффективным.
- Украинское правительство пока не обращалось к Польше с просьбой о возвращении граждан, но заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна заявил, что в случае такого обращения, Варшава будет действовать в соответствии с законодательством. Он также отметил недопустимость "защиты уклонистов" от мобилизации.
- С 23 апреля МИД Украины ограничило консульские услуги для мужчин от 18 до 60 лет за рубежом, что связано с будущим законом о мобилизации. Этот шаг назван временным. В то же время вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что Украина не будет принудительно возвращать граждан.