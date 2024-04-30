Украина не будет принудительно возвращать мужчин из-за границы
Длительное время в украинском обществе звучали споры относительно возвращения мужчин призывного возраста из-за рубежа. Сейчас же стало известно, что в Украине не планируют осуществлять подобные принудительные меры.
Учет в ТЦК не означает "автоматическую мобилизацию на фронт", поскольку решение Украины по обновлению данных направлено на определение потенциала мобилизации. Об этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сообщила накануне заседания Совета ЕС по общим вопросам, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.
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Речь идет об учете и информации
Ольга Стефанишина рассказала, что Украина не будет принудительно возвращать из-за границы мужчин призывного возраста. Она отметила, что предоставление своих данных территориальным центрам комплектования и социальной поддержки не означает автоматическую мобилизацию на фронт.
Украина приняла закон о мобилизации и мы должны понимать, в каком объеме мы можем заменять ребят на фронте. Речь идет о потенциале мобилизации – учет и информацию. И это первоочередная цель нашего решения,
– объяснила она.
Более того, вице-премьер анонсировала приезд еврокомиссара по вопросам внутренних дел и миграции Илвы Йоханссон в Украину, что состоится уже в мае этого года.
По ее словам, планируется обсуждение с украинскими властями вопроса дальнейшего юридического статуса украинцев за рубежом, ведь действующий механизм временной защиты в ЕС будет действовать до марта 2025 года.
"Поэтому ограничений и принудительного возвращения граждан Украины любого пола или возраста в страну, которая воюет, не будет. Но в вопросах войны нет приятных решений и не забывайте, что война продолжается и мы должны ее выиграть", – добавила чиновница.
Стефанишина объяснила запрет на получение паспортов
- Вице-премьер отметила, что с конца апреля военнообязанные не могут оформить паспорта за рубежом. Украина продолжит мобилизацию военнообязанных до конца войны. Правительство хочет провести учет тех мужчин, которые находятся за границей и могут быть мобилизованы.
- По ее словам, есть разница между статусом временной защиты и решением украинского правительства не выдавать паспорта для мужчин призывного возраста за рубежом. Это основное требование прав человека, и это не должно разграничивать мужчин и женщин, и любые гендерные вопросы, связанные с этим.
- В то же время внутренние меры, которые принимает украинское правительство, направлены на то, чтобы руководство могло вести учет и планировать дальнейшую мобилизацию, поскольку "война – это не время, которое приносит положительные решения, это прежде всего смерть и массовые потери среди гражданского населения, среди военнослужащих".