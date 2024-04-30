Украина не будет принудительно возвращать мужчин из-за границы

Длительное время в украинском обществе звучали споры относительно возвращения мужчин призывного возраста из-за рубежа. Сейчас же стало известно, что в Украине не планируют осуществлять подобные принудительные меры.

Учет в ТЦК не означает "автоматическую мобилизацию на фронт", поскольку решение Украины по обновлению данных направлено на определение потенциала мобилизации. Об этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сообщила накануне заседания Совета ЕС по общим вопросам, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Речь идет об учете и информации

Ольга Стефанишина рассказала, что Украина не будет принудительно возвращать из-за границы мужчин призывного возраста. Она отметила, что предоставление своих данных территориальным центрам комплектования и социальной поддержки не означает автоматическую мобилизацию на фронт.

Украина приняла закон о мобилизации и мы должны понимать, в каком объеме мы можем заменять ребят на фронте. Речь идет о потенциале мобилизации – учет и информацию. И это первоочередная цель нашего решения,

– объяснила она.

Более того, вице-премьер анонсировала приезд еврокомиссара по вопросам внутренних дел и миграции Илвы Йоханссон в Украину, что состоится уже в мае этого года.

По ее словам, планируется обсуждение с украинскими властями вопроса дальнейшего юридического статуса украинцев за рубежом, ведь действующий механизм временной защиты в ЕС будет действовать до марта 2025 года.

"Поэтому ограничений и принудительного возвращения граждан Украины любого пола или возраста в страну, которая воюет, не будет. Но в вопросах войны нет приятных решений и не забывайте, что война продолжается и мы должны ее выиграть", – добавила чиновница.

Стефанишина объяснила запрет на получение паспортов