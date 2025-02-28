"Смешно видеть": в МИД отреагировали на нежелание России обсуждать статус оккупированных территорий

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что Россия не может выдвигать какие-либо территориальные претензии Украине. К тому же, страны-члены ООН поддержали резолюцию о территориальной целостности нашей страны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД Украины Георгия Тихого во время брифинга.

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Тихий высказался о заявлениях российских чиновников

Георгий Тихий прокомментировал заявления россиян об этом, что оккупированные регионы Украины якобы записаны в конституции России и теперь "не подлежат обсуждению".

Спикер МИД напомнил, что осенью 2022 года 143 страны-члена ООН поддержали резолюцию "Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава ООН" и подтвердили, что никакие российские претензии на украинские территории не являются легитимными – у них нет никаких юридических полномочий.

Поэтому Россия не может претендовать ни на одну из украинских территорий. У Украины есть свои международно признанные границы. Они не изменились, несмотря на любые попытки России. Смешно видеть, как российские чиновники ссылаются на российскую конституцию,

– сказал Тихий.

По его словам, режим Путина фактически разрушил конституцию и глава Кремля остается у власти уже четверть века.

В то же время Георгий Тихий напомнил, что в российском уголовном кодексе есть статья, по которой планирование, подготовка и развязывание агрессивной войны наказывается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет, а за ведение агрессивной войны грозит до 20 лет лишения свободы.

Так что если российские чиновники хотят ссылаться на российское законодательство, я призываю их не быть избирательными,

– подытожил представитель МИД.

Напомним, 27 февраля пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не обсуждает возврат оккупированных территорий. В Кремле это назвали "неоспоримым фактом".