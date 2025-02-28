Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву речника МЗС України Георгія Тихого під час брифінгу.

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Тихий висловився про заяви російських посадовців

Георгій Тихий прокоментував заяви росіян про те, що окуповані регіони України нібито записані в конституції Росії і тепер "не підлягають обговоренню".

Речник МЗС нагадав, що восени 2022 року 143 країни-члени ООН підтримали резолюцію "Територіальна цілісність України: захист принципів Статуту ООН" та підтвердили, що жодні російські претензії на українські території не є легітимними – вони не мають жодних юридичних повноважень.

Тож Росія не може претендувати на жодну з українських територій. Україна має свої міжнародно визнані кордони. Вони не змінилися, незважаючи на будь-які спроби Росії. Смішно бачити, як російські чиновники посилаються на російську конституцію,

– сказав Тихий.

За його словами, режим Путіна фактично зруйнував конституцію й очільник Кремля залишається при владі вже чверть століття.

Водночас Георгій Тихий нагадав, що у російському кримінальному кодексі є стаття, за якою планування, підготовка та розв'язування агресивної війни карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років, а за ведення агресивної війни загрожує до 20 років позбавлення волі.

Тож якщо російські чиновники хочуть посилатися на російське законодавство, я закликаю їх не бути вибірковими,

– підсумував речник МЗС.

Нагадаємо, 27 лютого прессекретар Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що Росія не обговорює повернення окупованих територій. У Кремлі це назвали "незаперечним фактом".