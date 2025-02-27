Дипломатия не поможет: эксминистр МИД объяснил, как Украине вернуть оккупированные территории

Украина активизировала удары по Крыму и территории страны-агрессорки. Это свидетельствует о том, что наша страна осознает, что вернуть оккупированные территории дипломатическим путем невозможно.

Такое мнение 24 Канала выразил эксминистр МИД Владимир Огрызко, заметив, что следует ситуацию нужно оценивать со здравым смыслом. Владимир Путин никогда не согласится и не сдержит дипломатические соглашения.

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Единственный путь возвращения оккупированных территорий

По словам эксминистра МИД, оккупированные территории Украины дипломатическим путем вернуть невозможно. Все, кто в это верят и продвигают эту идею– не осознают реальную ситуацию.

Именно как дипломат, я говорю довольно искренне– освобождение территорий будет только военным путём. При жизни военного преступника, которого называют Путиным, другого варианта не будет,

– подчеркнул Огрызко.

Он добавил, что сейчас есть "приятные намеки" на то, что Украина медленно этот план реализует– говорится о возобновлении ударов по временно оккупированному Крыму, а также продолжение ударов по критической инфраструктуре россиян в Ростовской области и Краснодарском крае.

Любопытно! На линии фронта сейчас также происходят изменения– украинские военные 26 февраля уволили Котлино на Покровском направлении. Ранее ВСУ также выбили окупантов из села Песчаное.

К слову, министр обороны США Пит Гегсет не исключает возможности возвращения украинских территорий, которые Россия оккупировала после 2022 года. Однако будущее украинских границ будут решать именно на переговорах с участием лидеров Украины, России и, вероятно, Европы.