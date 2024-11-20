Зеленский заявил, что у Украины нет сил, чтобы с оружием в руках дойти до границ 91-го года

Украина не имеет возможности сейчас, чтобы силой вернуть себе оккупированные территории, вернувшись к границам 1991 года. В то же время Киев готов вернуть аннексированный Крым путем дипломатии.

Украина также не признает оккупированные территории российскими. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью украинского президента Владимира Зеленского для Fox News.

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Зеленский оценил возможности Украины

Украинский лидер объяснил, что наше государство не может признать любую оккупированную территорию российской юридически. В частности, речь идет о тех территориях, которые были оккупированы Путиным до полномасштабного вторжения с 2014 года.

Юридически мы этого не признаем. Мы этого не принимаем. С другой стороны, мы понимаем, что пока не имеем такой силы, чтобы с оружием в руках отбросить Путина на линию 1991 года,

– заявил Зеленский.

По его словам, Путин дал четко понять, что Крым никогда не вернется в Украину. Президент также прокомментировал то, готово ли наше государство отказаться от полуострова, чтобы получить мирное соглашение, которое закончит войну.

"Я уже упоминал, что мы готовы вернуть Крым дипломатическим путем. Мы не можем тратить десятки тысяч наших людей на то, чтобы они погибали ради того, чтобы Крым вернулся", – добавил глава государства.

Напомним, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин не заинтересован в замораживании войны. В то же время российский лидер, мол, готов к переговорам. Он подчеркнул, что вариант замораживания конфликта не отвечает интересам Кремля.