Лучший подарок: воин вернулся из российского плена в Украину в свой день рождения

Сегодня, 17 июля, из российского плена вернули еще 95 защитников. Среди них, как выяснилось, был и боец, у которого день рождения.

Заметим, что в этот день многие вернувшиеся впервые за долгое время позвонили родным и уже сообщили им радостную весть. Также родные тех, кого удалось сегодня вернуть, получат официальное извещение от Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

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Украинский боец вернулся из плена в свой день рождения

Сегодня наше государство смогло вернуть домой 95 украинских военнослужащих. Среди них и Виктор, который в этот день отмечает два праздника – освобождение из российского плена и свое 59-летие.

Для военного Виктора возвращение в Украину стало подарком на день рождения. Ему сегодня исполняется 59 лет,

– говорится в сообщении.

Как рассказал мужчина, он попал в российский плен в Мариуполе и находился там более 2 лет.

Защитник вернулся в Украину в свое 59-летие: смотрите видео

Заметим, что среди освобожденных воинов есть воины ВСУ, Национальной гвардии, территориальной обороны и пограничники. Все освобожденные на этот раз – мужчины: 88 рядовых и сержантов и 7 офицеров. Большинство из них находилось в плену страны-агрессора с 2022 года.