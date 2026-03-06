Держался только благодаря жене, – защитник, которого вернули из плена, показал письма от любимой
- 6 марта в Украину из российского плена вернулись 300 военных
- Мужчина, которого вернули из плена, показал пачку писем от жены, которые помогли ему держаться в плену.
В пятницу, 6 марта, состоялся обмен пленными. Один из защитников, которого удалось вернуть из российского плена, поделился эмоциями.
Он рассказал, что держался только благодаря жен. В Службе внешней разведки обнародовали видео.
Что помогло держаться военному в плену?
Мужчина до сих пор не верил, что ему удалось вернуться из адского плена. Он отметил, что жена как могла поддерживала его и писала письма, за что он ей очень благодарен.
Военный поделился первыми ощущениями после возвращения на родную землю. И с нетерпением ждет разговора с любимой.
Он отметил, что она писала, о том, что руки опускались, но потом собиралась и продолжала поддерживать мужа.
Первые эмоции освобожденного из плена: смотрите видео
Напомним, что во время этого обмена освобождены военнослужащие разных званий: рядовые, сержанты и офицеры. Они выполняли боевые задачи на разных участках фронта – в Донецкой, Луганской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, а также в Мариуполе.
Большинство из них находились в российском плену более года, а некоторые попали туда еще в 2022 году.
Трогательная история по обмену пленными
Кристина почти два года ждала возвращения своего мужа Александра из российского плена. До полномасштабного вторжения супруги жили в Бердянском районе Запорожской области, а после выезда из оккупации муж сразу пошел защищать Украину и впоследствии попал в плен, где пробыл около 23 месяцев. 5 марта он наконец вернулся домой.
Первыми словами, которые сказал жене, были: "Я тебя люблю". Кристина призналась, что сейчас переполнена эмоциями и очень счастлива, что муж вернулся, а также пожелала всем украинцам дождаться своих родных из плена и никогда не терять надежды.
Александр сразу после освобождения позвонил своим детям. Во время разговора его дочь не смогла сдержать слез. Дети признались, что очень скучали по отцу. Мужчина успокаивал их и сказал, что скоро будет дома и очень их любит.