Он рассказал, что держался только благодаря жен. В Службе внешней разведки обнародовали видео.

Читайте также Самому младшему было 22, когда попал в плен: омбудсмен рассказал, кто вернулся домой

Что помогло держаться военному в плену?

Мужчина до сих пор не верил, что ему удалось вернуться из адского плена. Он отметил, что жена как могла поддерживала его и писала письма, за что он ей очень благодарен.

Военный поделился первыми ощущениями после возвращения на родную землю. И с нетерпением ждет разговора с любимой.

Он отметил, что она писала, о том, что руки опускались, но потом собиралась и продолжала поддерживать мужа.

Первые эмоции освобожденного из плена: смотрите видео

Напомним, что во время этого обмена освобождены военнослужащие разных званий: рядовые, сержанты и офицеры. Они выполняли боевые задачи на разных участках фронта – в Донецкой, Луганской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, а также в Мариуполе.

Большинство из них находились в российском плену более года, а некоторые попали туда еще в 2022 году.

Трогательная история по обмену пленными