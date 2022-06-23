Возвращение пленных с "Азовстали": Красный Крест объяснил молчание по поводу украинцев

Родственники пленных, которые находились на "Азовстали" в интервью сайту 24 канала, рассказали, что сомневаются, что МККК присутствует в колонии, где сейчас содержат украинцев. Объясняют это тем, что на кадрах, опубликованных российскими медиа, видно, как истязают украинских военных.

С некоторыми из них связи из плена так и не было. Для того чтобы разобраться в ситуации, сайт 24 канала обратился за комментарием к Международному Комитету Красного Креста.

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Что предшествовало

Татьяна Васильченко с позывным "Борисовна" – парамедик добровольческой организации "Госпитальеры", которая сейчас находится в российском плену. Журналисты сайта 24 канала пообщались с ее сестрой Натальей. Она рассказала, что Татьяна выходила на связь, находясь в плену, только один раз. Женщина позвонила по телефону собственной дочери Екатерине, ведь знала ее мобильный номер наизусть.

В разговоре с дочерью Татьяна отметила, что представители МККК были только один раз. В свою очередь Красный Крест подтвердил дочери, что Татьяна находится в нормальных условиях.

Невеста Вадима Китара с позывным "Штайнер" Екатерина Турчанова в интервью сайту 24 канала рассказала, что у него есть доказательства того, что украинских бойцов пытают и удерживают в ненадлежащих условиях. Такие выводы она сделала из опубликованного российскими медиа видео 15 июня, где с украинскими защитниками проводят допрос.

Девушка отметила, что не было никакой связи или сообщения от третьей стороны, в частности, от Международного Комитета Красного Креста.

Эта организация должна предоставлять фото- и видеофиксацию, как и в каком состоянии находятся наши бойцы полка "Азов". Ни разу никто из жен, родных, мам, сестер не получил никаких улик о пребывании третьей стороны или Красного Креста,

– отметила она.

Екатерина Турчанова / Фото Валентины Полищук, 24 канал

По словам девушки, представители Красного Креста точно были, когда бойцы выходили из "Азовстали", но нет никаких подтверждений о наличии их представителей у украинцев.

Я говорю только за свою ситуацию. Ни бабушке, ни мне с 17 мая, за месяц плена, не было совершено ни одного звонка. Судьба других военнослужащих неизвестна, потому что они тоже не выходят на связь. Именно "Медведи",

– подчеркнула она.

Что говорят в Международном Комитете Красного Креста

Редакция сайта 24 канала обратилась к Международному Красному Кресту за комментарием. В ответе говорится, что МККК посещает военнопленных со всех сторон международного вооруженного конфликта. И продолжает двусторонний диалог, чтобы получить доступ ко всем находящимся в плену людям.

Мы верим, что сохранение конфиденциальности этого диалога поможет нам получить больше результатов, поэтому мы не раскрываем все подробности этой работы публично. Семьи, которые ищут местонахождение пленного или пропавшего родственника, могут обратиться в наше Центральное агентство розыска по ссылке

– говорится в сообщении.

Напомним, что 17 мая МККК по запросу сторон приступил к регистрации комбатов, покидавших завод "Азовсталь", в том числе раненых. МККК не перевозит военнопленных в места их содержания.

Процесс регистрации, который происходит при содействии МККК, включает в себя самостоятельное заполнение формы с указанием персональных данных: полного имени, даты рождения и имени ближайшего родственника. Эта информация позволяет МККК отслеживать судьбу пленных лиц и удостоверяться в том, что они могут поддерживать связь со своими семьями.

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Согласно мандату, который государства предоставили МККК согласно Женевским конвенциям 1949 года, МККК должен немедленно получать доступ ко всем военнопленным во всех местах их содержания. МККК должно быть разрешено общаться с военнопленными без свидетелей, а продолжительность и частоту таких посещений нельзя необоснованно ограничивать.

При разрешении обстоятельств каждая сторона конфликта должна принимать все возможные меры для поиска и сбора тел погибших. По международному гуманитарному праву, МККК поддерживает конфиденциальный диалог со сторонами конфликта по их обязательствам.

Эвакуация защитников Мариуполя из "Азовстали: главное"

Украина 16 мая приступила к процедуре эвакуации украинских военных с завода "Азовсталь". Сначала 53 тяжелораненых эвакуировали в больницу во временно оккупированный Новоазовск. Там они обязаны оказать медицинскую помощь. Еще 211 украинских защитников удалось вывезти гуманитарный коридор в Еленовку.

Впоследствии в СМИ появилась информация, что из "Азовстали" выехали еще как минимум 7 автобусов с украинскими военными. Однако о точном количестве бойцов украинская сторона пока не говорила.

Дальше украинских бойцов должны обменять на российских военнопленных. Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук подчеркнула, что воинов непременно вернут на подконтрольные Украине территории.

В Генштабе ВСУ отметили, что Мариупольский гарнизон полностью выполнил приказ, поскольку более 80 дней военные перетягивали на себя превосходящие силы противника.

Представитель делегации Международного комитета Красного Креста в Украине Александр Власенко подтвердил информацию 24 каналу о том, что сотрудники Международного комитета Красного Креста в течение 18 – 19 мая посетили часть украинских военных, вышедших с завода "Азовсталь".

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Женевские конвенции, а также обычное международное гуманитарное право (МГП) предусматривают право МККК посещать всех военнопленных и гражданских интернированных лиц, где бы они ни находились, во время международных вооруженных конфликтов. Эти визиты помогают обеспечить уважение их жизни и достоинства, напомнив органам власти, что обращение с пленными и условия их интернирования или содержания должны соответствовать стандартам МГП. Это включает доступ к медицинской помощи, еде и воде. Также нельзя применять к ним пытки, запугивать или прибегать к насилию. Кроме того, они должны быть защищены от публичного любопытства.