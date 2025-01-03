В 2024 году мы вернули из российского плена 1358 украинцев, –Зеленский

Украина продолжает работать над освобождением своих граждан из российского плена. За 2024 год удалось вернуть домой 1358 украинцев, среди которых как военнослужащие, так и гражданские.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, Украина не будет останавливаться на достигнутом и будет делать все возможное, чтобы в 2025 году еще больше людей смогли вернуться домой.

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Зеленский об освобождении пленных

Президент отметил вклад международных партнеров, которые помогают Украине в сложном процессе возвращения пленных, и выразил благодарность всем, кто приобщается к этому делу.

Украина вернула из плена 1358 человек в 2024 году: смотреть видео

У этих людей неодинаковая судьба, но одинаковая радость – быть дома. Каждый и каждая, ради кого работала большая команда Украины,

– подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что в 2025 году страна должна сделать все, чтобы таких хороших новостей и возвращений наших людей было еще больше.

К слову, 30 декабря между Украиной и Россией состоялся обмен пленными, на Родину вернулись 189 украинцев.

Среди освобожденных есть защитники "Азовстали", Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиного, военнослужащие различных подразделений и двое гражданских.