Пережили пытки и голод: Зеленский сказал, сколько украинцев вернули из плена
Источник:Владимир Зеленский
Президент Зеленский рассказал о возвращении украинских граждан из плена. Он призвал к международной поддержке для освобождения других.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении сообщил об условиях, с которыми сталкиваются украинцы в российских лагерях, передает 24 Канал. Среди них пытки, унижения и голод.
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Зеленский отметил, что удалось вернуть домой 3767 украинцев. Большинство из них нуждается в длительном лечении и реабилитации. Россия продолжает незаконно удерживать тысячи украинцев и принудительно переселять детей.
Президент призвал мировое сообщество объединить усилия для освобождения всех украинцев, находящихся в российском плену.
Вместе со всеми в мире, кто уважает человеческую жизнь, должны сделать все, чтобы освободить каждого и каждую. Рассчитываем на помощь Ватикана и всех наших партнеров!
– подчеркнул он.
Напомним, 19 октября из плена вернулось 95 украинцев. Из них нацгвардейцы, военные моряки, воины ВСУ, пограничники и другие представители Сил безопасности и обороны.
До этого, 10 октября погибла журналистка Виктория Рощина. Ее тело не вернули в рамках обмена 18 октября.