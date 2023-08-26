Каждая попытка возвращения "Редиса" срывалась – Кротевич о возвращении командира азовцев

Возвращение "Редиса" и других командиров "Азова" из Турции было очень тяжелым – это была систематическая работа. Многие попытки доставить их в Украину срывались.

Начальник штаба бригады спецназначения "Азова" Богдан "Тавр" Кротевич рассказал детали работы над возвращением командиров. Он отметил, что бойцов, безусловно, мотивировала новость о том, что они снова в строю.

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Долгая систематическая работа

Богдан Кротевич заявил, что "Азов" постоянно общение с украинскими властями по возвращению командиров. Однако каждая попытка срывалась – несмотря на обещания, это не удавалось сделать.

Надежды на возвращение командиров из Турции уменьшались, но часть "азовцев" продолжала верить. Только несколько офицеров по управлению знали об окончательных переговорах – однако даже шанс на успех был 50%.

Все могло сорваться. И насколько я понимаю, если бы сейчас это не сделали – это невозможно было бы сделать,

– сказал "Тавр".

Все очень обрадовались возвращению "отца" – боевых дух солдат вырос. Каждый боец готов положить жизнь за "Редиса", ведь тот в свою очередь готов сделать то же за каждого "азовца". Новых воинов мотивирует уходить в бригаду, где командир будет их ценить.

"Редис" уже приступил к работе. Основная задача Дениса Прокопенко – возвращение находящихся в плену воинов. А сам "Редис" оказывает определенное влияние на ход обмена.

У него возможностей сделать это больше – я так считаю. На самом деле нужно понимать, что некоторые представители России – из военного звена, они его уважают,

– заявил Кротевич.

Богдан Кротевич убеждает, что приоритеты не изменились по возвращению командиров.

Возвращение командиров "Азова"