Зеленский провел совещания по возвращению украинцев из-за границы

Владимир Зеленский провел совещания по возвращению украинцев, который выехали за границу после начала полномасштабного вторжения России. По словам главы государства, для этого надо создать достойные экономические и социальные стимулы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение президента Украины за 26 декабря.

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Что сказал Зеленский о возвращении украинцев из-за границы

В обращении Зеленский отметил, что в этот день было много внимания относительно внутренних вопросов – тех решений, тех новаций, которые нужны в перспективе, чтобы Украина имела возможность вернуть как можно больше наших людей, выехавших из-за войны.

Мы должны создать все необходимые экономические, социальные стимулы для украинцев работать в Украине, работать на нее, делать для Украины больше потенциала, чтобы быть на равных в глобальной конкуренции,

– сказал украинский лидер.

Президент также отметил, что украинский народ доказал свою смелость и может продемонстрировать миру возможность восстанавливаться и отстраиваться из руин.

По словам главы государства, по этому поводу у него были совещания с вице-премьер-министром Чернышевым, Федоровым и Кулебой, а также командой Офиса Президента.

"Мы готовим на завтра еще разговоры с представителями украинского бизнеса – о том, какие системные решения нужны сейчас и в перспективе, чтобы дать Украине больше уверенности и сильное экономическое дыхание", – сказал Зеленский.

К слову, ранее советник президента Украины Александр Камышин анонсировал, что в начале 2025 года Украина запустит пилотный проект по возвращению наших граждан из-за рубежа. Проект будет осуществляться в сотрудничестве с Германией под эгидой новосозданного Министерства единства.