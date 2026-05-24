Многие страны сожалеют об этом, – эксперт объяснил, нужны ли Украине трудовые мигранты сейчас

В Украине снова обострилась дискуссия о трудовых мигрантах после акции на Крещатике и все более ощутимого дефицита кадров. Бизнес уже ищет, кем закрывать вакансии, но вместе с этим растет и напряжение вокруг того, как это может изменить страну.

Доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий в эфире 24 Канала объяснил, что государство уже сталкивается с реальной нехваткой рабочих рук. В то же время, по его словам, опыт других стран показывает: открывать двери без жестких правил было бы большой ошибкой.

Украине уже не хватает людей для работы

Проблема нехватки кадров для Украины уже стала очень ощутимой. После большого выезда людей во время войны бизнесу все труднее закрывать вакансии, и это касается не только узких специальностей, но и вполне базовых должностей.

К слову! Министр экономики заявил, что для ежегодного роста ВВП на 7% Украине в течение следующих 10 лет нужны 4,5 миллиона работников. Первой задачей правительство называет привлечение людей, которые уже есть в стране, а дальше – возвращение более 6 миллионов украинцев из-за рубежа, поэтому иностранцев сейчас не рассматривают как приоритет.

Городницкий признает, что государство с экономической точки зрения уже упирается в потребность искать рабочие руки. Но для страны, по его мнению, более естественным и безопасным путем был бы не завоз людей извне, а возвращение собственных граждан, которые уже знают украинскую среду и не нуждаются в отдельной адаптации.

Конечно, лучше, чтобы это были украинцы, потому что они прекрасно здесь ассимилированы, они понимают культуру,

– отметил политический эксперт.

Проблема в том, что такой политики возвращения государство до сих пор не показало. Предыдущие попытки создать под это отдельную вертикаль результата не дали, а сама проблема никуда не исчезла.

Пока нет никаких намеков даже на то, чтобы удачно возвращать украинцев в Украину. Проблема осталась,

– подчеркнул Городницкий.

В результате страна уже имеет кадровый голод, но ответы на него пока ищет без целостной стратегии. Поэтому дискуссия о трудовых мигрантах и обостряется, потому что потребность в людях есть уже сейчас, а понятных правил государство еще не предложило.

Открывать двери для мигрантов без правил опасно

В то же время он предостерегает, что потребность в рабочих руках не означает, что Украине стоит бездумно копировать мигрантскую политику других государств. В Европе уже увидели, к чему приводит слишком широкое открытие границ без четких правил интеграции, и теперь во многих странах это вызывает все более сильное общественное сопротивление.

Мы же должны учиться на опыте других стран. То, что госпожа Меркель позволила полностью открыть границы для мигрантов, сейчас они об этом очень сильно жалеют,

– отметил Городницкий.

Он говорит, что это сопротивление возникло не на пустом месте. В части стран мигрантская политика уже создала ощутимый дискомфорт для граждан, а власть теперь вынуждена искать способы уменьшать последствия собственных решений.

Недаром богатые страны, в частности Швейцария и Бельгия, имеют программы, которые финансируются правительством, чтобы людям платили и они выезжали на свою родину,

– подытожил политический эксперт.

Проблема не только в экономике, но и в том, что в таких странах часто появляются закрытые анклавы и отдельная культурная плоскость, которая плохо стыкуется с местной средой.

Именно поэтому, говорит он, Украине стоит думать не только о том, как закрыть дефицит кадров, но и о том, какими будут правила для тех, кто будет приезжать работать.

Массового наплыва мигрантов в Украину сейчас нет

Городницкий говорит, что пока не стоит драматизировать ситуацию так, будто Украину уже начали массово заселять трудовыми мигрантами. По его словам, сейчас речь не идет о миллионах людей, а статистика не показывает таких масштабов, которые уже можно было бы назвать критическими для страны.

Не надо еще бежать впереди отца в ад. Никаких таких тревожных новостей нет, что нас действительно забросали миллионами индусов или еще кем-то. По крайней мере по статистике все остается в пределах нормы,

– отметил политический эксперт.

Он объясняет, что Украина на этом этапе не похожа на те богатые европейские государства, куда люди едут ради социальных выплат и комфортной жизни без работы. Здесь логика другая: если человек приезжает, то должен работать, а не рассчитывать на отдельный пакет льгот только из-за самого факта переезда.

Украина – это не Германия на данном этапе. Мы не будем финансировать социальными льготами мигрантов для того, чтобы они перебирались сюда. Ты приезжаешь, ты работаешь, и тогда получаешь какие-то привилегии как обычный гражданин Украины,

– подчеркнул он.

Из-за этого, по его мнению, часть тех, кто привык искать прежде всего социальные бонусы, в Украину просто не поедет. Поэтому сейчас главный разговор должен идти не о мнимой волне массового переселения, а о правилах, по которым государство будет работать с теми, кто действительно приедет сюда работать.

Что известно о дефиците кадров и спорах вокруг трудовых мигрантов?

Часть политиков и местной власти выступает против массового привлечения трудовых мигрантов. Там настаивают, что государство должно прежде всего возвращать украинцев, создавать для них условия для работы и закрепить приоритет украинцев на рынке труда.

В то же время в Черкассах и Ивано-Франковске уже признают острый дефицит рабочих. В Черкассах на предприятиях, ремонтирующих дороги, работают не менее 10 иностранцев по рабочим визам, а в Ивано-Франковске строительные компании уже привлекают мигрантов из Индии.

Трудовая миграция в Украину существовала и до большой войны: по состоянию на 2021 год в стране насчитывали около 300 тысяч трудовых мигрантов, а в 2025 году выдали или продлили 9 500 разрешений на трудоустройство. Больше всего работников не хватает в строительстве, сельском хозяйстве, логистике, образовании и медицине.

Для легальной работы в Украине иностранец должен получить разрешение на трудоустройство, рабочую визу и вид на жительство. Отдельно отмечали, что решение о странах, откуда можно привлекать работников, должно учитывать риски безопасности.