Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

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Что изменилось для украинцев на временно оккупированных территориях?

По словам Сибиги, больше всего трудностей с возвращением в Украину возникало у молодых людей, которые родились после 1991 года на оккупированных территориях и никогда не получали украинских паспортов. Из-за действующих законодательных ограничений консулы не всегда могли выдать им удостоверение личности на возвращение в Украину.

Теперь такие граждане смогут бесплатно обратиться в украинские посольства и консульства для оформления удостоверения личности на возвращение в Украину. После въезда в страну они будут иметь возможность оформить паспорт гражданина Украины в форме ID-карты и загранпаспорт. Одной из главных новаций стала упрощенная процедура установления личности. Отныне подтвердить личность можно на основании свидетельств дееспособного члена семьи, который является гражданином Украины. Такое подтверждение разрешается проводить дистанционно с помощью видеосвязи.

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К экспериментальному проекту привлекли посольства Украины в Беларуси, Грузии, Армении, Казахстане и Турции, а также Генеральные консульства Украины в Стамбуле и Анталии.

В МИД отмечают, что новый порядок должен упростить возвращение украинцев на Родину и способствовать реинтеграции граждан, которые длительное время находились в условиях оккупации.

Напомним, Россия усиливает давление на студентов на временно оккупированных территориях, заставляя их подписывать контракты с минобороны в обмен на успешную сдачу сессии. По данным партизанского движения "Атеш", студентам угрожают незачислением экзаменов или намеренно "заваливают" во время сессии, чтобы склонить к военной службе.

Молодым людям обещают академический отпуск и автоматическое закрытие сессии после прохождения службы, а также предлагают вступать в подразделения беспилотных войск. Однако, никаких гарантий службы именно операторами дронов нет, а новобранцев могут перевести в штурмовые подразделения.