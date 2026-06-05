Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

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Що змінилося для українців на тимчасово окупованих територіях?

За словами Сибіги, найбільше труднощів із поверненням до України виникало у молодих людей, які народилися після 1991 року на окупованих територіях та ніколи не отримували українських паспортів. Через чинні законодавчі обмеження консули не завжди могли видати їм посвідчення особи на повернення в Україну.

Тепер такі громадяни зможуть безкоштовно звернутися до українських посольств і консульств для оформлення посвідчення особи на повернення в Україну. Після в'їзду в країну вони матимуть можливість оформити паспорт громадянина України у формі ID-картки та закордонний паспорт. Однією з головних новацій стала спрощена процедура встановлення особи. Відтепер підтвердити особу можна на підставі свідчень дієздатного члена сім'ї, який є громадянином України. Таке підтвердження дозволяється проводити дистанційно за допомогою відеозв'язку.

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До експериментального проєкту долучили посольства України в Білорусі, Грузії, Вірменії, Казахстані та Туреччині, а також Генеральні консульства України в Стамбулі та Анталії.

У МЗС наголошують, що новий порядок має спростити повернення українців на Батьківщину та сприяти реінтеграції громадян, які тривалий час перебували в умовах окупації.

Нагадаємо, Росія посилює тиск на студентів на тимчасово окупованих територіях, змушуючи їх підписувати контракти з міноборони в обмін на успішне складання сесії. За даними партизанського руху "Атеш", студентам погрожують незарахуванням іспитів або навмисно "завалюють" під час сесії, щоб схилити до військової служби.

Молодим людям обіцяють академічну відпустку та автоматичне закриття сесії після проходження служби, а також пропонують вступати до підрозділів безпілотних військ. Проте, жодних гарантій служби саме операторами дронів немає, а новобранців можуть перевести до штурмових підрозділів.