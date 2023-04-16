Мечтал об этом 5 месяцев: щемящее видео звонка возлюбленной после плена
Источник:тикток Юлии Приймак
Украина продолжает возвращать наших героев из российского плена. В сети 16 апреля появилось видео разговора освобожденного защитника со своей любимой.
Ролик опубликовала руководитель Центрального представительства Координационного Штаба по вопросам обращения с военнопленными Юлия Приймак.
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Герой ждал разговора с любимой 5 месяцев
Юлия Приймак опубликовала видео звонка освобожденного из российского плена защитника своей возлюбленной.
Как я рад тебя видеть. Я мечтал об этом все 5 месяцев,
– улыбаясь, говорит военный.
После разговора он показал руководительнице Центрального представительства Коордштаба письмо от девушки и их совместное счастливое фото.
Смотрите видео разговора защитника с любимой
Стоит прочесть Пасхальный обмен пленными: Украина вернула еще 130 защитников
Кратко о Пасхальном обмене пленными
В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными отметили, что из числа 130 возвращенных 16 апреля защитников 48 ранее считались пропавшими без вести. У части бойцов – ранения, многочисленные контузии и утраченные конечности.
В частности, домой удалось вернуть двух родных братьев. Они защищали Украину от окупантов вблизи Бахмута. Самому старшему из освобожденных защитников – 58 лет, а самому младшему – 21.
Все освобожденные из русского плена защитники – рядовые и сержанты. Большинство из них противостояли врагу на Бахмутском и Соледарском направлениях. Также домой вернулись защитники, воевавшие в Запорожье, Херсоне и Луганщине. Среди бойцов:
- 92 – военнослужащие Вооруженных Сил Украины,
- 20 – терроборонцы,
- 11 – нацгвардейцы,
- 3 – пограничники,
- 2 – представители Военно-морских сил,
- 2 – сотрудники Государственной специальной службы транспорта.