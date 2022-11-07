Из российского плена вернули уже 30 защитников Змеиного, однако это не конец
Источник:Дмитрий Лубинец
Украина не забывает о своих защитниках и прилагает все усилия, чтобы вернуть их домой из российского плена. Да, уже удалось освободить 30 человек.
Также постоянно проходят встречи с семьями военнопленных. Об этом рассказал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
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Делитесь информацией с компетентными органами
Очередная встреча прошла 7 ноября в Офисе Уполномоченного по правам человека. На ней присутствовали:
- родные военных с острова Змеиный, которые сейчас находятся в плену,
- представители Координационного штаба,
- представители Государственной пограничной службы Украины и др.
Во время нее Дмитрий Лубинец попросил родных украинских военных, имеющих любую информацию о военнопленных, делиться ею с компетентными органами.
На очередной встрече говорили о военных из Змеиного
Конечно, во время разговора поднимался вопрос о сложности возвращения из плена военных, служивших на Змеином.
Именно военные из Змеиного стали легендой этой войны — они приняли бой, когда многие были дезориентированы,
– сказал Дмитрий Лубинец.
Во время встречи представители разных ведомств рассказали, что по состоянию на сегодняшний день Украине удалось вернуть домой уже 30 военнопленных с острова Змеиный. К сожалению, у оккупантов еще остаются наши защитники, однако омбудсман подчеркнул, что Украина обязательно освободит из российского плена их всех.
"Продолжаем дальше нарабатывать механизмы сотрудничества с родственниками, совместно обсуждаем важные вопросы, касающиеся возвращения наших защитников. Вернем домой каждого!", – подчеркнул он.
Обмен пленными: последние новости
- Последний масштабный обмен пленниками состоялся 3 ноября. Тогда домой вернуть сумели 107 воинов. Удалось уволить 6 офицеров, 101 рядового и сержанта. Известно, что среди них было 19 пограничников.
- Несколькими днями ранее, 29 октября, Украина вернула из российского плена еще 52 человека. Среди них бойцы Нацгвардии, морпехи, пограничники и терроборонцы.
- 26 октября удалось вырвать из плена 10 защитников Украины. Также удалось вернуть тело американского добровольца, ветерана армии США Джошуа Алана Джонса.
- Как сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, по состоянию на 27 октября с начала полномасштабного вторжения Украине удалось освободить из плена 978 человек.
Уникальные кадры возвращения украинских военных из плена: смотрите видео