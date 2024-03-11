Мины, вражеские "сушки" и шторм: в ГУР рассказали, как освобождали вышку "Таврида" в Черном море

В сентябре 2023 года Украине удалось осуществить очередную успешную операцию в Черном море, в результате которой под ее контроль были возвращены так называемые "вышки Бойко". Буровую установку "Тавриду" деоккупировали первой.

Недавно вышел эксклюзивный материал о неизвестных эпизодах по деоккупации "вышек Бойко". Бойцы ГУР рассказали, как происходило освобождение черноморской платформы "Таврида".

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Шторм, вражеские мины и самолеты

Известно, что операция по возвращению "вышек" началась еще летом 2023 года. Ее от начала до конца разрабатывал спецназовец "Боб". По его словам, освобождать первой решили "Тавриду". Ведь к ней было удобнее добраться. Прямая дистанция до этой вышки составляла 110 – 120 километров.

: "вышки Бойко" – газодобывающие платформы "Петр Годованец", "Сиваш", "Таврида", "Украина" в Черном море, которые оккупировала Россия в 2015 году. С тех пор россияне использовали "вышки" как важный стратегический объект. Ведь они позволяли контролировать морское и частично воздушное пространство всего южного региона.

Вышли на задание спецназовцы ночью на десантном катере класса "Акула". Море сильно штормило. К тому же оно было полно мин, которых стало больше здесь после подрыва Каховской ГЭС.

Во время первого рейда ГУРовцам удалось добраться незамеченными до "Тавриды". Впрочем, они никак не смогли пришвартоваться у вышки из-за больших волн высотой в 2,5 метра. Не помогла даже и резиновая лодка, которую бойцы на всякий случай захватили с собой.

Другой участник спецоперации с позывным "Савва" рассказывает, что на вышку удалось высадиться только с третьей попытки.

После высадки ГУРовцы действовали очень осторожно, ведь никто не знал, есть ли россияне на платформе.

Бойцы разделились на несколько групп. Одна должна была работать в трюмах, другая наверху – демонтировать вражеские средства разведки. Сначала проверили, нет ли личного состава противника. Затем выставили группу охраны людей, которая вела наблюдение за вражескими самолетами в небе. Вышка – гигантская, поэтому полный обзор провести за один рейд невозможно. ГУРовцы сделали несколько таких "вылазок".

Подарок для ВВС Украины

Во время рейдов к "Тавриде" украинцы нашли кучу бочек для авиационного топлива. Это означало, что россияне использовали "вышки" как логистические пункты. Там вражеская авиация делала дозаправку. Также бойцы обнаружили кабинет, в котором был стол с бумагами, документами, российская форма, продукты питания и другой хлам.

Однако настоящим сюрпризом стало большое количество ящиков. Надо было осторожно их проверять, ведь они могли быть заминированными "ловушками". К счастью, россияне не успели их заминировать. А внутри этих ящиков оказались боеприпасы для авиации. Авиационные ракеты. Настоящий подарок для ВВС.

Спецназовцы говорят, что выгружать эти ракеты приходилось вручную. А это дело совсем не легкое. Так, бойцы перетянули почти около 2 тонн.

"Сушка" кружила над "Тавридой"

После этого рейда по платформам был нанесен ракетный удар. Россияне якобы сбежали, однако их радиолокационные станции на вышках продолжили работать для осуществления контроля за зоной Черного моря. На "Тавриде" РЛС "видела" территорию радиусом в 50 километров.

Следующие "вылазки" ГУРовцы делали для того, чтобы демонтировать средства радиолокационной разведки противника. Здесь на помощь "Бобу" пришел его прошлый опыт. Ведь мужчина когда-то занимался промышленным альпинизмом.

Однажды во время демонтажа РЛС в 500 метрах от вышки появилась российская "сушка". Спецназовцы уже начали готовиться к худшему – их сейчас будут бомбить. Впрочем, российский пилот не заметил ГУРовцев. Он атаковал остров Змеиный и вернулся на базу.

Плюсы от возвращения "вышек Бойко"

В интервью 24 Каналу военный эксперт Павел Нарожный назвал, в чем заключается значение освобождения вышек. Во-первых, это многочисленные трофеи, среди которых РЛС, которую можно украинцам использовать для контроля в Черном море. Во-вторых, это огромная "заявка" на освобождение Крыма. В-третьих, у России будет меньше газа. Как следствие – меньше возможностей поставлять энергоносители на территорию оккупированного Крыма.