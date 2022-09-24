Я не герой, – "Химик" из "Азовстали" обратился к украинцам и напомнил о пленных

Давид "Химик" Касаткин попросил украинцев не называть его героем. По его мнению, он "не сделал ничего героического".

Так, "Химик", ценой своей жизни защищавший Мариуполь и переживший блокаду "Азовстали" и российский плен, не считает себя героем.

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Военный призвал упоминать о пленных

Давид "Химик" заявил, что "всего лишь" выполнял свои функции военнослужащего с соответствующей должностью. Он считает, что настоящие герои погибли в Мариуполе, или получили это звание. "Поэтому давайте перестанем меня так называть", – сказал защитник "Азовстали".

Он поблагодарил украинцев за заботу, однако попросил не распространять с ним видео, поскольку с ним и его семьей, все в порядке и в помощи он не нуждается. Он призвал граждан больше напоминать о его собратьях, которые еще остались в плену россиян.

Еще много моих собратьев осталось в плену, их нужно вернуть,

– написал "Химик".

В комментариях украинцы начали благодарить военнослужащего и подчеркнули, что то, что делал каждый защитник Мариуполя – это героизм. И Химик не перестанет быть их героем, поскольку каждый выбирает для себя героев самостоятельно.

Комментаторы отметили, что не забудут каждого защитника и согласились с тем, что тема пленных должна всегда быть на слуху. Так что распространение информации о пленных не прекратится.

Касаткин ответил на упреки шария

Еще когда военнослужащий находился на "Азовстале", пропагандисты начали распространять фейки о том, что "Химик" якобы угрожал отрезать голову матери кадырова и изнасиловать его дочерей.

Недавно известный российский пропагандист толя шарий написал сообщение, в котором напомнил об этой лживой истории, назвав Давида "Химика" Касаткина "нациком".

Военнослужащий ответил на упреки предателя. Он подчеркнул, что никогда не писал подобные угрозы, а скриншот, который распространяли россияне – подделка.

Как мужчина, я бы никогда не задел близких в своих высказываниях, тем более таким образом. Тот скриншот, который гулял по телеграму, был фейковым и это было видно в несоответствии шрифту телеграма,

– сказал он.

Напомним, что 21 сентября Украина освободила из российского плена 215 человек. 200 украинских героев обменяли на Медведчука , который уже дал все возможные показания следствию. А 5 героев-командиров "Азовстали" – на 55 российских пленных. Большая часть освобожденных пленных – защитники Мариуполя. Это был самый масштабный обмен пленными с самого начала полномасштабной войны.

Однако во вражеском плену находятся еще многие украинцы. Не только военные, в том числе и герои "Азовстали", но и медики и обычные гражданские.

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