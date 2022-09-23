Герои вернулись домой: украинский защитник поцеловал родную землю после плена

21 сентября Украина произвела обмен пленных. Домой вернулись и находившиеся в плену 4 месяца защитники Мариуполя.

Украинский защитник поцеловал землю после плена

Наша страна вернула из плена 215 защитников и защитниц. Только по внешнему виду понятно, что Россия удерживала военнопленных ненадлежаще. И вот 21 сентября стало настоящим праздником для всех украинцев: герои вернулись домой. Координационный штаб по обмену опубликовал видео, на котором военные возвращаются на территорию Украины.

Главное Ракетные обстрелы Запорожья, детали о возвращении защитников: основное за 211 день войны

Защитники и защитницы эмоционально обнимают друг друга, помогают раненым, а один из военных встал на колени и поцеловал родную землю.

Реально, лучшая земля в мире,

– сказал он.

С этого момента сразу обращаются слезы, ведь несмотря на все, что они пережили, не потеряли боевой дух.

Поцеловал землю после обмена: смотрите видео

Возвращение украинских защитников из плена: коротко

Вечером 21 сентября в Украину вернулись 215 защитников. Среди них – 108 защитников "Азовстали". Несколько месяцев защитники "Азовстали" находились в плену.

Известно, что Украина обменяла виктора медведчука на 200 украинских военных. Однако в обмен на пять боевых командиров украинская сторона отдала 55 врагов.

Около 00:00 в ночь на 22 сентября в сети опубликовали фото освобожденных командиров – защитников "Азовстали": Дениса Прокопенко, Сергея Волынского и Святослава Паламара. Впоследствии Владимир Зеленский сообщил, что освободить удалось 5 командиров "Азовстали". До конца войны они будут находиться в Турции. Родственники смогут встретиться с героями.

Больше об этом – уникальные кадры возвращения украинских военных из плена: смотреть видео