Возврат налоговых проверок: член совета НБУ сказал, как это повлияет на бизнес

Верховная Рада приняла законопроект о возврате налоговых проверок для бизнеса. Если его подпишет президент, начнутся они уже с 1 декабря.

Это было одно из требований МВФ, которое Украина должна была выполнить ради транша. И сотрудничество с этой организацией очень важно для Украины. Об этом 24 Каналу отметил экономист, член совета НБУ Василий Фурман.

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"Украинский бизнес работал до войны и привык к украинским реалиям. Сейчас ничего экстраординарного не происходит. Возвращаются налоги, которые в начале полномасштабного вторжения были отменены. Они оказывают положительное влияние на наш государственный бюджет. Так же и проверка", – сказал экономист.

Значение сотрудничества с МВФ

Сотрудничество с МВФ является стратегически важным, поскольку позволяет привлекать огромное количество финансовых ресурсов. Василий Фурман, опираясь на прогнозы, отметил, что в следующем году мы должны получить 45,5 миллиарда долларов суммарно за год. В то же время дефицит бюджета составляет 41 миллиард.

"Высшее политическое руководство проводит работу по финансированию дефицита бюджета за счет внешней финансовой помощи. А это и МВФ, и помощь и гранты от США, ЕС. В целом программа финансирования с МВФ помогает привлечь нам более 120 миллиардов долларов. А деньги во время войны также важны как и оружие", – отметил он.

Поэтому, по мнению эксперта, возврат налоговых проверок является плюсом. Ведь налоги, особенно в условиях войны, нужно платить.

"Сегодня средства налогоплательщиков в Украине – это физические и юридические лица – они направляются на военную оборону нашего государства. Средства внешней финансовой помощи мы не можем направлять на войну. Чем больше будет средств в бюджете, тем лучше. Вопрос в платежной дисциплине. Я надеюсь , что она будет высокой", – добавил Фурман.

Законопроект о налоговых проверках: основное