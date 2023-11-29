Це була одна з вимог МВФ, яку мала виконати Україна заради траншу. І співпраця з цією організацією є дуже важливою для України. Про це 24 Каналу зазначив економіст, член ради НБУ Василь Фурман.

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"Український бізнес працював до війни і звик до українських реалій. Зараз нічого екстраординарного не відбувається. Повертаються податки, які на початку повномасштабного вторгнення були скасовані. Вони позитивно впливають на наш державний бюджет. Так само і перевірка", – сказав економіст.

Значення співпраці з МВФ

Співпраця з МВФ є стратегічно важливою, оскільки дозволяє залучати величезну кількість фінансових ресурсів. Василь Фурман, спираючись на прогнози, зазначив, що у наступному році ми маємо отримати 45,5 мільярдів доларів сумарно за рік. В той час дефіцит бюджету складає 41 мільярд.

"Вище політичне керівництво проводить роботу щодо фінансування дефіциту бюджету за рахунок зовнішньої фінансової допомоги. А це і МВФ, і допомога та гранти від США, ЄС. Загалом програма фінансування з МВФ допомагає залучити нам більше 120 мільярдів доларів. А гроші під час війни також важливі як і зброя", – відзначив він.

Тому, на думку експерта, повернення податкових перевірок є плюсом. Адже податки, особливо в умовах війни, треба сплачувати.

"Сьогодні кошти платників податків в Україні – це фізичні та юридичні особи – вони направляються на військову оборону нашої держави. Кошти зовнішньої фінансової допомоги ми не можемо направляти на війну. Чим більше буде коштів у бюджеті, тим краще. Питання у платіжній дисципліні. Я сподіваюся, що вона буде високою", – додав Фурман.

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