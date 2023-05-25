Впечатляющий результат: ПВО сбила все 36 дронов, которые россияне выпустили по Украине

Оккупанты в ночь на 25 мая снова пытались атаковать украинские города. Однако наша ПВО отработала со стопроцентным результатом – обезвредила 36 из 36 вражеских дронов.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук. Он также поблагодарил за профессиональную работу воздушное командование "Запад", "Центр" и "Юг".

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Какие города пытался атаковать враг

Ночью во время воздушной тревоги захватчики хотели атаковать "Шахедами" не только столицу. Взрывы также слышали жители Львовщины, Хмельнитчины и Буковины. Предварительно, там работала ПВО.

ПВО сбила все "Шахеды" / Фото с телеграмма Олещука

Впоследствии в командовании "Запад" отметили, что атака беспилотниками была совершена с разных направлениях почти на все области западного региона.

В результате боевой работы подразделениями противовоздушной обороны воздушного командования "Запад" уничтожено 22 "Shahed-136/131" в небе над западными областями. Применены зенитное ракетное вооружение, авиация и мобильно огневые группы.

Что известно о сегодняшней атаке

Стоит напомнить, что это была уже 12-я атака на столицу за месяц. Начальник КМВА Сергей Попко сообщил, что в Киев оккупанты запускали атакующие дроны группами и с интервалами. В общей сложности тревога здесь длилась более 3 часов.

"Дзуськи! Украинские ангелы неба не дали шансов агрессору. Все обнаруженные воздушные цели, которые двигались в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами нашей противовоздушной обороны. Ударов по Киеву не допустили! В тысячный раз благодарим ПВО за отличную работу!" – подчеркнул начальник КМВА.

Добавим, что отбои воздушной тревоги в Украине начали объявлять уже под утро. По состоянию на 08:10 красными остаются только Луганская область и Крым.

В Генштабе ВСУ рассказали, что за прошедшие сутки противник нанес 30 авиационных ударов и совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Поэтому вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.