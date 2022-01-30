Впервые в истории, – Энергоатом заявил о запуске всех 15 энергоблоков

После завершения среднего планово-предупредительного ремонта и перегрузки ядерного топлива 30 января энергоблок №4 Ровненской АЭС подключили к электросети.

В настоящее время идет набор мощности. Замечаний к работе основного оборудования работающих энергоблоков и персонала нет, в то же время оборудование работает в заданном режиме.

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Впервые за всю историю атомной энергетики Украины ГП "НАЭК "Энергоатом" работает всеми 15 энергоблоками одновременно,

– сообщили в компании.

Следует отметить, что с декабря 2021 года Энергоатом работал 14 энергетическими блоками из 15.

Украина отсоединится от энергосистем России

Денис Шмигаль сообщил, что в феврале Украина временно отсоединится от энергосистем России и Беларуси. Это сделают, чтобы провести тестирование в изолированном режиме.

Премьер-министр рассказал, что сейчас идет активная работа над интеграцией украинской энергосистемы с европейской системой ENTSO-E. Это так называемый энергетический безвиз.

Он подчеркнул, что Украина придерживается взятых на себя обязательств интеграции, которая приведет к реальной энергонезависимости и возможности отделиться от России и Беларуси.