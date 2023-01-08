Впервые в 2023 году: Украина вернула из плена еще полсотни защитников

8 января 2023, 15:32
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В Украину вернулись еще 50 защитников. Известно, что из плена удалось освободить офицеров, рядовых и сержантов.

Обмен состоялся 8 января – это первое возвращение наших военных в 2023 году. Перед этим домой 31 декабря 2022 года вернулись 140 украинцев.

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Что известно о возвращении украинцев

  Очередной удачный обмен пленными. Мы вернули домой 50 наших воинов. Это ребята из ВСУ, ТрО, НГУ, ГПСУ, ВМС, а также ССО. 33 офицера и 17 рядовых и сержантов,
– написал глава Офиса Президента.

Андрей Ермак заявил, что из плена удалось вернуть бойцов, которых россияне взяли в плен:

  • на Чернобыльской АЭС;
  • в Мариуполе;
  • на Донецком направлении и под Бахмутом в частности;
  • в Киевской, Черниговской, Херсонской области и в  других регионах, где продолжались бои.

Глава Офиса Президента заявил, что задача власти – вернуть всех наших людей. Более того, Ермак пообещал, что этого удастся достичь.


Украинцев вернули из плена / Фото Андрея Ермака

Он поблагодарил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными за работу.

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Кратко о возвращении украинцев

  • Украина регулярно возвращает домой защитников, которых Россия взяла в плен. 31 декабря 2022 года домой удалось вернуть еще 140 украинцев. Так, новогодние праздники провели с семьями 82 бойца Вооруженных Сил, 15 бойцов Теробороны, 22 нацгвардейца, 11 военнослужащих Военно-морских сил и 10 пограничников.
  • Перед этим в Украину удалось вернуть тела 40 защитников, отдавших жизнь за независимость нашего государства. Родные смогли достойно попрощаться с ними и похоронить Героев.
  • В конце 2022 года мать военнопленного и соучредитель Совета жен и матерей защитников Украины "ЖЕНЩИНЫ из СТАЛИ" Наталья Кравцова заявила, что в российском плену до сих пор находятся более 700 военных из полка защитников Мариуполя. По ее словам, среди возвращенных нет тех, "к которым у россиян особое отношение".

Автор: Діана Квасневська