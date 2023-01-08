Впервые в 2023 году: Украина вернула из плена еще полсотни защитников

В Украину вернулись еще 50 защитников. Известно, что из плена удалось освободить офицеров, рядовых и сержантов.

Обмен состоялся 8 января – это первое возвращение наших военных в 2023 году. Перед этим домой 31 декабря 2022 года вернулись 140 украинцев.

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Что известно о возвращении украинцев

Очередной удачный обмен пленными. Мы вернули домой 50 наших воинов. Это ребята из ВСУ, ТрО, НГУ, ГПСУ, ВМС, а также ССО. 33 офицера и 17 рядовых и сержантов,

– написал глава Офиса Президента.

Андрей Ермак заявил, что из плена удалось вернуть бойцов, которых россияне взяли в плен:

на Чернобыльской АЭС;

в Мариуполе;

на Донецком направлении и под Бахмутом в частности;

в Киевской, Черниговской, Херсонской области и в других регионах, где продолжались бои.

Глава Офиса Президента заявил, что задача власти – вернуть всех наших людей. Более того, Ермак пообещал, что этого удастся достичь.



Украинцев вернули из плена / Фото Андрея Ермака

Он поблагодарил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными за работу.

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Кратко о возвращении украинцев