Впервые в 2023 году: Украина вернула из плена еще полсотни защитников
В Украину вернулись еще 50 защитников. Известно, что из плена удалось освободить офицеров, рядовых и сержантов.
Обмен состоялся 8 января – это первое возвращение наших военных в 2023 году. Перед этим домой 31 декабря 2022 года вернулись 140 украинцев.
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Что известно о возвращении украинцев
Очередной удачный обмен пленными. Мы вернули домой 50 наших воинов. Это ребята из ВСУ, ТрО, НГУ, ГПСУ, ВМС, а также ССО. 33 офицера и 17 рядовых и сержантов,
– написал глава Офиса Президента.
Андрей Ермак заявил, что из плена удалось вернуть бойцов, которых россияне взяли в плен:
- на Чернобыльской АЭС;
- в Мариуполе;
- на Донецком направлении и под Бахмутом в частности;
- в Киевской, Черниговской, Херсонской области и в других регионах, где продолжались бои.
Глава Офиса Президента заявил, что задача власти – вернуть всех наших людей. Более того, Ермак пообещал, что этого удастся достичь.
Украинцев вернули из плена / Фото Андрея Ермака
Он поблагодарил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными за работу.
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Кратко о возвращении украинцев
- Украина регулярно возвращает домой защитников, которых Россия взяла в плен. 31 декабря 2022 года домой удалось вернуть еще 140 украинцев. Так, новогодние праздники провели с семьями 82 бойца Вооруженных Сил, 15 бойцов Теробороны, 22 нацгвардейца, 11 военнослужащих Военно-морских сил и 10 пограничников.
- Перед этим в Украину удалось вернуть тела 40 защитников, отдавших жизнь за независимость нашего государства. Родные смогли достойно попрощаться с ними и похоронить Героев.
- В конце 2022 года мать военнопленного и соучредитель Совета жен и матерей защитников Украины "ЖЕНЩИНЫ из СТАЛИ" Наталья Кравцова заявила, что в российском плену до сих пор находятся более 700 военных из полка защитников Мариуполя. По ее словам, среди возвращенных нет тех, "к которым у россиян особое отношение".