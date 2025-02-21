Впервые на выставке показали украинскую ракету "Трембита"

В Украине впервые показали украинскую крылатую ракету "Трембита". На выставке представили ее меньшую версию, исполняющую роль фальш-цели.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вице-премьера по цифровой трансформации Михаила Федорова.

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Впервые показали ракету "Трембита"

На крупнейшем форуме оборонных инноваций за всю историю Украины Defense Tech Innovations Forum в пятницу, 21 февраля, впервые показали украинскую крылатую ракету "Трембита".

Ракета "Трембита" / Фото Михаила Федорова

На форуме также рассказали больше об украинской разработке. Так, характеристики базовой крылатой ракеты "Трембита":

снаряженная масса – 100 килограммов;

масса боевой части – 20 килограммов (термобарическая или осколочно-фугасная);

дальность поражения – более 140 километров;

скорость – более 400 километров в час;

высота – максимальная 2000 метров и минимальная 30 метров;

топливо – двигатель работает на бензине А-92 и А-95.

Характеристики "Трембиты" / Фото facebook.com/trembita.rocket

Кроме того, на выставке также представили украинские дроны, а также боевой модуль, предназначен для выполнения боевых и разведывательных задач в сложных условиях.