Впервые на выставке показали украинскую ракету "Трембита"
В Украине впервые показали украинскую крылатую ракету "Трембита". На выставке представили ее меньшую версию, исполняющую роль фальш-цели.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вице-премьера по цифровой трансформации Михаила Федорова.
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Впервые показали ракету "Трембита"
На крупнейшем форуме оборонных инноваций за всю историю Украины Defense Tech Innovations Forum в пятницу, 21 февраля, впервые показали украинскую крылатую ракету "Трембита".
На форуме также рассказали больше об украинской разработке. Так, характеристики базовой крылатой ракеты "Трембита":
- снаряженная масса – 100 килограммов;
- масса боевой части – 20 килограммов (термобарическая или осколочно-фугасная);
- дальность поражения – более 140 километров;
- скорость – более 400 километров в час;
- высота – максимальная 2000 метров и минимальная 30 метров;
- топливо – двигатель работает на бензине А-92 и А-95.
Кроме того, на выставке также представили украинские дроны, а также боевой модуль, предназначен для выполнения боевых и разведывательных задач в сложных условиях.