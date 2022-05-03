Впервые за время вторжения: в Раде выступил Зеленский, ему аплодировали стоя

В парламенте Украины 3 мая выступил президент Зеленский. Главу государства, выступившего с обращением, нардепы встречали стоя и овациями.

Это было первое обращение Владимира Зеленского к Верховной Раде с момента вторжения России 24 февраля. Все собравшиеся встретили главу государства аплодисментами, соответствующее видео в соцсетях обнародовал нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

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До Зеленского к парламенту обратился Борис Джонсон

Во время выступления президента Зеленского присутствовал и премьер-министр Великобритании. Борис Джонсон просматривал заседание в онлайн-формате.

Также глава британского правительства выступил с обращением в украинский парламент. Джонсон, по информации Железняка, сообщил о выделении помощи Украине на сумму 3 миллиарда фунтов стерлингов.

О чем говорил Джонсон

Как и президента Зеленского, Борис Джонсон парламентарии тоже встретили бурными овациями. Премьер-министр Британии признал, что то, что санкции не были введены вовремя, оказалось большой ошибкой. Джонсон подчеркнул: эта ошибка была коллективной.

Смотрите видео из парламента / Видео Ярослава Железняка:

Отрывок из выступления Зеленского / Видео Сергея Лещенко:

Нардепы приняли ряд важных решений

Отметим, что на заседании 3 мая украинские парламентарии приняли ряд важных решений. В частности, они поддержали обращение в Сенат США о признании России государством-спонсором терроризма.

Также нардепы приняли решение о запрете деятельности пророссийских партий. За это проголосовало 330 народных депутатов.

В Верховной Раде поддержали инициативу перенести празднование Дня победы с 9 на 8 мая.

Больше об этом Рада запретил деятельность пророссийских партий

Деятельность Верховной Рады во время войны: последние новости

2 мая в Верховной Раде представили План экономического обновления Украины. О документе в соцсетях рассказал глава ОП Андрей Ермак.

Ранее спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал, что парламент не будет вносить изменения в Конституцию по поводу стремления Украины в НАТО.

Одной из главных задач парламентариев Стефанчук назвал побудить мир признать преступные действия России в Украине геноцидом.

Что касается нардепов, которые сбежали из Украины во время войны, то таких насчитали в парламенте с десяток. Большинство из них – из ОПЗЖ.

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