Вполне возможно, его уже нет, – журналист из Казахстана о Назарбаеве

В настоящее время окончательно непонятно, где находится бывший глава Казахстана. Не исключено, что Нурсултан Назарбаев больше не появится на публике.

Об этом в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал оппозиционный журналист Айдос Садыков. В ответ на вопрос о том, что известно о местонахождении Назарбаева, он сказал: "Вероятно, находится в Астане, но доверять этим источникам нельзя".

Обратите внимание У Назарбаева говорят, что он не сбегал и находится в Казахстане

Назарбаева покажут, если он жив, – Садыков

По словам Айдоса Садыкова, сперва появился фейк о том, что Нурсултан Назарбаев покинул страну. Даже информировали, что уехали его племянники и младший брат Болат Назарбаев.

В то же время журналист рассказал, что Нурсултан Назарбаев якобы может выступить 11 января, поскольку должно состояться утверждение нового правительства.

Вероятно, его (Нурсултана Назарбаева – 24 канал) могут показать, если он, конечно, жив. Вполне возможно, что его уже нет. Такое тоже не исключают. Айдос Садыков Оппозиционный журналист

Ситуация вокруг Назарбаева: последние новости