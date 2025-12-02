Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 1-й Центр информационно-коммуникационной поддержки Сухопутных войск.

Смотрите также Война дронов: как современные армии мира пытаются догнать ВСУ

"Первый бой": знания и технологии, спасающие жизни

В Сухопутных войсках говорят, что украинские рекруты, как мобилизованные, так и контрактники, в течение 51 дня получают важнейшие умения, нужны для фронта. А также "концентрированные" теоретические знания об оружии, военной тактике, взрывные устройства, медицину, дроны, связь и РЭБ – собственно, обо всем том, из чего состоит современное поле боя.

При этом инструкторы активно применяют технологии, которые помогают сделать обучение более эффективным. Например, виртуальную реальность, благодаря которой военнослужащий может овладевать определенный вид вооружения или погрузиться в обстоятельства реального боя.

Группа украинских пехотинцев отражает "мясной" штурм россиян. Пулеметчик "косит" вражеских штурмовиков. Один из оккупантов бросает гранату, но пулеметчик и его помощник успевают среагировать и спрятаться за изгибом окопа. После взрыва они продолжают бой.

Однако все это происходит в виртуальном мире. Рекруты проживают свой первый бой, надев очки виртуальной реальности (VR) и сидя в безопасном подземном классе одного из учебных центров Сухопутных войск.

Так используется в военной подготовке VR-фильм "Первый бой", который создал Подразделение развития и инноваций вооружения (ПРИО) Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Снятый на основе реальных событий и ситуаций, фильм позволяет бойцам окунуться в них, пережить эмоции первого боя и закрепить необходимые для него навыки.

Фильм помогает понять организацию обороны, алгоритм действий в стрессовой ситуации во время обстрела, а также процесс оказания домедицинской помощи раненому и его эвакуацию,

– объясняют специалисты ПРИО.

Они также добавляют, что лента формирует нужные нейронные связи для дальнейшей адаптации военнослужащего во время выполнения реальных боевых задач.

Украинские военные тренируются в VR-очках / Фото Евгения Солонины

"Фильм показывает, что я должен был бы сделать во время боя, и почему"

По команде инструктора, украинские защитники снимают виртуальные очки и кладут их перед собой на стол. У большинства из них на лице выступили капли пота, хотя в подземном "классе" совсем не жарко. Рекруты довольно эмоционально обсуждают подробности боя, который они только что пережили вместе.

Фильм показывает, что я должен сделать во время боя, и почему,

– коротко формулирует обучающий эффект фильма "Первый бой" один из военнослужащих.

Многие новобранцы, вчерашние гражданские, удивляются самому факту, что в их военной подготовке применяют самые современные технологические и образовательные решения.

Это была неожиданность: никогда раньше я VR-очки не надевал. Я поражен, что такие технологии уже используются для военной подготовки в Украине. Во время фильма чувствовал, будто я действительно оказался на "нуле", в реальном бою. Было немного страшно. Но одновременно и очень интересно,

– признается рекрут Александр.

Рекрут Дмитрий считает, что важнейшие военные знания и навыки надо закреплять. И виртуальная реальность – в частности, фильм о первом бое, симуляторы различных видов вооружения – очень помогают в этом.

Он рассказывает, что самой сложной является тактика: как заходить в траншеи, как проводить штурм днем и ночью, как обороняться, ну и физически сложно бегать по бездорожью в броне и полной экипировке. Но с каждой новой тренировкой все получается легче.

Дмитрий вспоминает, как начиналась военная подготовка его группы, и себя тогдашнего: растерянного, который только пришел из гражданской жизни. Он добавляет: "Хорошо, что нам дали пять дней на психологическую акклиматизацию. И уже потом первые испытания: бег с баулами, дым, сбросы с дронов и крики инструкторов".

Скажу честно: воспринимать фильм "Первый бой" достаточно трудно, ведь он максимально приближен к условиям реального боя. Но там очень много полезной информации: время от времени кадр останавливается и всплывают подсказки о том, как действовать в различных ситуациях: "Никогда не оставляй оружие!", "Предупреди собратьев о гранате!",

– объясняет Надежда, старший инструктор по психологической подготовке учебного центра Сухопутных войск.

Психологическая полоса препятствий: "Вперед! Побратимы ждут!"

Виртуальный бой рекруты учебного центра Сухопутных войск проходят уже более полугода. И это всегда происходит именно посередине учебного процесса, когда они уже имеют основные знания и понимают то, что видят в кадре. VR-технологии эффективны именно в комплексе с другими элементами учебного процесса.

Надежда говорит, что инструкторы за полгода уже привыкли к таким "виртуальным" учебным материалам. Они как бы накладываются на знания и навыки, полученные новобранцами на предыдущих занятиях. Главная цель – это формирование стрессоустойчивости и подготовка рекрутов к боевым условиям.

После VR-фильма "Первый бой" новобранцы будут иметь достаточно времени для того, чтобы отработать все увиденные в нем аспекты боя на полигонах: как в одиночку, так и в составе подразделения, во время так называемых коллективных упражнений. Одно из таких упражнений – психологическая полоса препятствий.

"Поправь свой сектор! Следующая двойка, вперед! Быстрее, собратья ждут!" – изо всех сил кричит сержант, инструктор учебного центра. Его подопечные тем временем преодолевают стену и руины здания, пробегают бревном через обрыв, между автомобильных покрышек, которые хаотично раскачиваются. А дальше ныряют в люк поврежденной бронемашины и вылезают из нее с противоположной стороны. Не забывая при этом прикрывать собратьев, следить за вероятным противником и выявлять минные заграждения, которые могут быть установлены на маршруте.

Крики, дым, взрывы, жужжание учебного дрона и окровавленные манекены, имитирующие погибших оккупантов.

Преодоление полосы препятствий – вызов, который требует психологической и физической выносливости, а также базовых знаний о ведении боевых действий. Впрочем, эту задачу преодолевает подавляющее большинство новобранцев, ведь у них позади много недель интенсивной подготовки.

Из чего состоит психологическая подготовка во время БЗВП?

Надежда, которая является профильным инструктором по этому направлению, определяет несколько этапов, которые последовательно настраивают и закаляют психику будущего бойца. Это прежде всего:

психологическая адаптация: лекции и практические занятия в начале БЗВП, где новобранцам объясняют, как работать со своими эмоциями, входить в состояние, оптимальное для ведения боя и расслабляться после него, распознавать стрессовые состояния и справляться с ними;

теория: в частности, как построена человеческая психика, как она реагирует на стресс и как оказывать психологическую помощь себе или собрату;

отработка действий во время артиллерийского обстрела;

прохождение учебно-тренировочного комплекса "Антидрон";

занятия с использованием виртуальной реальности, в частности, просмотр учебно-тренировочного фильма "Первый бой";

обкатка тяжелой бронетехникой;

преодоление психологической полосы препятствий.

Однако отмечается, что обучение бойцов меняется вместе с войной. Дополненная реальность, тренажеры и симуляторы, специальное программное обеспечение – это лишь часть тех изменений, которых претерпевает военная подготовка нового поколения украинских воинов.

Новобранцы проходят БЗВП / Фото Евгения Солонины

Адаптируются к реалиям российско-украинской войны и тематика занятий, и сама логика, по которой построено обучение. На войне возросла роль взаимодействия подразделений и малых групп, поэтому более 40% времени курсанты изучают действия в составе подразделения.

Линия фронта динамично меняется, а значит возрастает вероятность встречи с малыми группами оккупантов, причем не только на позициях, а и в тылу. Поэтому на огневую подготовку приходится не менее 12 дней БЗВП. Отдельной учебной темой является коллективное пехотное вооружение: пулеметы, гранатометы и минометы.

Физической подготовке уделяется особое внимание: речь идет о практических упражнениях с оружием и наработке выносливости бойцов.

В российско-украинской войне стремительно растет роль технологий: беспилотники и роботизированные системы, РЭБ, современные комплексы связи, тепловизионная оптика, боевое программное обеспечение вроде "Крапивы" – со всеми этими темами подробно знакомят новобранцев в учебных центрах Сухопутных войск.

Также на фронте растет значение само- и взаимопомощи в случае ранения. Итак, каждый боец должен уметь большинство того, что обычно делает боевой медик.

Какие еще технологии внедряют в армии?