Врач Саакашвили заявил, что видел повреждения на теле политика во время осмотра

Личный врач Михеила Саакашвили рассказал, во время осмотра заметил на теле политика повреждения. Кроме того, анализы бывшего президента Грузии ухудшились.

О состоянии здоровья Саакашвили и нескольких повреждениях на теле бывшего главы Грузии рассказал его врач Николоз Кипшидзе.

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Врач обнаружил на теле Саакашвили повреждение

Кипшидзе присутствовал на медицинской экспертизе в рамках расследования о бесчеловечном обращении во время транспортировки экс-президента в тюремную клинику.

Был внешний осмотр. Есть повреждения, которые, я не буду говорить. Я видел повреждения на разных частях тела,

– отметил Кипшидзе.

Врач сообщил, что анализы Саакашвили, сделанные на 40 день голодовки, ухудшились. Однако политик в тюремной больнице отказывается принимать лекарства.

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