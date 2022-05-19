Врачей почти нет, больные могут просто умирать, – депутат Мариуполя о ситуации в городе

По разным оценкам, если до конца года ситуация в Мариуполе не изменится, в результате могут умереть еще примерно 10 тысяч мариупольцев.

Вместе с тем уже с начала блокады в городе существует огромный гуманитарный кризис. Об этом 24 каналу сказал депутат Мариупольского городского совета Максим Бородин.

Внимание Красный Крест посетил бойцов, которые вышли из "Азовстали": проверили условия содержания

Он напомнил, что люди остались без электричества, питьевой воды, пищи, лекарства. Сейчас этот кризис только усугубляется. В частности, из-за нехватки медицинского персонала.

Очень многие умирали от того, что не было элементарных гуманитарных условий. А теперь это будет только ухудшаться. В этом нет сомнения,

– отметил депутат.

Бородин объяснил, что без доступа к нормальной воде или санитарии (канализация в городе тоже не работает) проблемы с инфекционными заболеваниями будут расти.

"Если у человека будет острое состояние, нужна срочная операция или еще что-то – люди просто будут умирать, потому что фактически нет медицинской помощи. Она очень ограничена. Медиков в Мариуполе осталось очень мало, потому что нечем было помогать", – добавил он.

Вместе с тем в городе до сих пор остается около 100 тысяч человек.

Мариуполь на пороге катастрофы: какая ситуация в городе

Временно оккупированный Мариуполь находится на пороге глобальной экологической катастрофы, которая может выйти за пределы города и страны.

Одна из главных угроз – тела погибших от рук российских оккупантов людей, похороненных во дворах. Дело в том, что трупный яд может попадать в водопроводные системы, подземные источники, а также реки и моря, а могилы погибших находятся рядом с коммуникациями водоснабжения и водоотведения.

Вторая проблема – разрушенные насосные станции перекачки канализационных стоков или их затопление.

Тем временем оккупанты продолжают вывозить тела погибших людей, находящихся под завалами Драматического театра в Мариуполе.

А сами в этот момент ссорятся за "власть" над развалинами города. Так, российские оккупанты начали грызню между собой в Мариуполе. Боевики из Донецка хотят сами управлять городом, местные коллаборанты тоже. За обеими группами "освободителей" стоит ФСБ.

Важно знать, куда вывезли азовцев из Мариуполя – Красный Крест регистрировал защитников: смотрите видео