Врачи рассказали о состоянии пострадавших туристов от взрыва в Карпатах

Вечером 15 сентября в Карпатах на полонине "Под-Берды" произошел взрыв после разжигания костра. Два человека погибли на месте, а еще четверо получили травмы.

Группа, с которой произошел трагический инцидент, насчитывала 12 человек. Все они из Коломыи приехали на отдых в горы.

Напомним В Карпатах произошел взрыв в костре туристов: 2 человека погибли, 4 пострадали

Состояние пострадавших от взрыва

Четырех туристов, которые травмировались от взрыва, госпитализировали в Ивано-Франковскую областную больницу. Одну женщину медики оперируют, другие пациенты находятся в шоковом состоянии: у них взрывные травмы.

У них взрывные травмы различного генеза. Одна из них имеет перелом, кажется, плечевой кости, а у других идут просто многочисленные взрывные травмы на теле. Состояние пациентов – средней тяжести, но пока шоковое, осуществляем противошоковую терапию,

– рассказал медицинский директор медучреждения Андрей Яворский.

Детей среди травмированных в областной клинической больнице нет. Туристы, которые не получили травм, после общения с психологом ГСЧС на собственном транспорте поехали в Коломыю.

Взрыв костра в Карпатах: главное