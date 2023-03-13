Готовится ракетный удар – утром враг насытил "Черное море" оружием, – ОК "Юг"

Враг 13 марта увеличил присутствие своих ракетоносителей в Черном море. оккупанты дополнительно вывели подлодку. По состоянию на 13:00 на боевом дежурстве находятся 3 ракетоносителя.

Как сообщила спикер Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, общий залп увеличился до 20 ракет. Об этом сообщает 24 Канал.

Смотрите также Мы увидели новую тактику, – Гуменюк о ночном обстреле россиян

Гуменюк отметила, что сейчас наблюдается активность вражеской авиации.

Как правило, это признаки готовящегося ракетного удара. Поэтому всем нужно быть внимательными к сигналам воздушной тревоги,

– подчеркнула пресс-секретарь ОК "Юг".

Она напомнила, что подводный носитель выпускает ракеты очень быстро и несколько скрыт от системы ПВО.

Также отмечается, что наблюдается повышенная активность вражеской тактической авиации на восточном направлении и над акваторией Азовского моря. Не исключена активность вражеских разведывательных БПЛА.

Враг беспощадно обстреливает Украину