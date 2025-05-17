Более 600 ударов дронами: спикер Сил обороны Юга описал ситуацию на ключевых направлениях
- На Юге Украины российские войска активизировались, наносят удары дронами-камикадзе, артиллерией, КАБами.
- Самое горячее направление – Новопавловское, там противник за сутки совершил 18 боестолкновений, пытаясь прорвать украинские позиции.
На Юге уже несколько дней подряд ситуация одинаково тяжелая. Есть тенденция к нарастанию активности со стороны российских войск.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин, добавив, что в течение нескольких дней враг наносит примерно одинаковое количество обстрелов, бьет по населенным пунктам вблизи линии боевого соприкосновения и позициям СОУ.
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Какое направление на Юге самое горячее
Противник наносит артиллерийские обстрелы, их количество на Юге достигает 320 – 350 в сутки. Кроме того, враг довольно активно применяет дроны-камикадзе.
За сутки зафиксировано более 600 ударов. Враг увеличил количество авиаударов, за минувшие сутки 30 раз ударил КАБами,
– сообщил Волошин.
На каждом из южных направлений фронта, в частности Новопавловском, Гуляйпольском, Ореховском, Приднепровском, количество боестолкновений разное. Самое горяче – Новопавловское, здесь враг совершил за сутки 18 боестолкновений.
Российские оккупанты атакуют вблизи населенных пунктов Новополь, Свободное Поле, Зеленое Поле, Константинополь, Богатырь. Они стремятся прорвать украинские позиции и продвинуться к административной границе Днепропетровской, Запорожской, Донецкой областей.
Ситуация на Юге Украины: смотрите на карте
На Гуляйпольском отрезке российские захватчики за минувшие сутки боевых столкновений не проводили, однако продолжают осуществлять разведывательные и логистические мероприятия, перебрасывают на передний край личный состав штурмовых подразделений.
Враг довольно активно применяет армейскую авиацию, нанося удары неуправляемыми авиаракетами по населенным пунктам,
– озвучил Волошин.
На Ореховском отрезке было несколько боестолкновений, там оккупанты пытаются прорваться на участке фронта от Малых Щербаков до Степного и Лобкового. На Приднепровском направлении российские войска в течение суток не проводили боестолкновений, однако продолжают разведку, обстреливают прибрежные населенные пункты.