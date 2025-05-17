Про це в етері 24 Каналу розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, додавши, що протягом декількох днів ворог завдає приблизно однакову кількість обстрілів, б'є по населених пунктах поблизу лінії бойового зіткнення і позиціях СОУ.

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Який напрямок на Півдні найгарячіший

Противник завдає артилерійських обстрілів, їх кількість на Півдні сягає 320 – 350 на добу. Крім того, ворог доволі активно застосовує дрони-камікадзе.

За добу зафіксовано понад 600 ударів. Ворог збільшив кількість авіаударів, за минулу добу 30 разів вдарив КАБами,

– повідомив Волошин.

На кожному з південних напрямків фронту, зокрема Новопавлівському, Гуляйпільському, Оріхівському, Придніпровському, кількість боєзіткнень різна. Найгарячіший – Новопавлівський, тут ворог здійснив за добу 18 боєзіткнень.

Російські окупанти атакують поблизу населених пунктів Новопіль, Вільне Поле, Зелене Поле, Костянтинопіль, Богатир. Вони прагнуть прорвати українські позиції та просунутись до адміністративного кордону Дніпропетровської, Запорізької, Донецької областей.

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На Гуляйпільському відрізку російські загарбники за минулу добу бойових зіткнень не проводили, однак продовжують здійснювати розвідувальні й логістичні заходи, перекидають на передній край особовий склад штурмових підрозділів.

Ворог доволі активно застосовує армійську авіацію, завдаючи ударів некерованими авіаракетами по населених пунктах,

– озвучив Волошин.

На Оріхівському відтинку було декілька боєзіткнень, там окупанти намагаються прорватися на ділянці фронту від Малих Щербаків до Степового і Лобкового. На Придніпровському напрямку російські війська протягом доби не проводили боєзіткнень, проте продовжують розвідку, обстрілюють прибережні населені пункти.