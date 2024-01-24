Враг активно осуществляет ИПСО, – Координационный штаб о заявлениях, что Ил-76 перевозил пленных

В России начали распространять дезинформацию, чтобы хоть как-то оправдать падение своего самолета. Российское оборонное ведомство заявило, что на самолете Ил-76 якобы находились 65 украинских военнопленных. Впрочем, в Украине эту информацию опровергли.

Координационный штаб обнародовал заявление по поводу обнародованной во вражеских пропагандистских ресурсах информации. Речь идет о падении российского военно-транспортного самолета Ил-76, который якобы перевозил украинских военнопленных.

Смотрите также Военный самолет Ил-76 упал в Белгородской области, – СМИ

Россияне продолжают распространять ИПСО

Российские СМИ начали распространять информацию, что на самолете Ил-76 якобы находились 65 украинских военнопленных, которых якобы перевозили в Белгородскую область для обмена. Говорят, что 6 членов экипажа самолета и 3 человека сопровождения погибли.

В Координационном штабе сообщили, что они и другие профильные структуры собирают и анализируют всю необходимую информацию. Они призвали СМИ и граждан воздержаться от распространения непроверенной информации до обнародования официальных заявлений или комментариев уполномоченными лицами или органами.

Враг активно осуществляет информационные спецоперации, направленные против Украины, которые имеют целью дестабилизацию украинского общества,

– говорится в сообщении.

В то же время в ведомстве попросили ответственно относиться к распространению чувствительной информации и пользоваться только официальными источниками.

Что известно о падении Ил-76