Враг активно осуществляет ИПСО, – Координационный штаб о заявлениях, что Ил-76 перевозил пленных
Источник:Координационный штаб
В России начали распространять дезинформацию, чтобы хоть как-то оправдать падение своего самолета. Российское оборонное ведомство заявило, что на самолете Ил-76 якобы находились 65 украинских военнопленных. Впрочем, в Украине эту информацию опровергли.
Координационный штаб обнародовал заявление по поводу обнародованной во вражеских пропагандистских ресурсах информации. Речь идет о падении российского военно-транспортного самолета Ил-76, который якобы перевозил украинских военнопленных.
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Россияне продолжают распространять ИПСО
Российские СМИ начали распространять информацию, что на самолете Ил-76 якобы находились 65 украинских военнопленных, которых якобы перевозили в Белгородскую область для обмена. Говорят, что 6 членов экипажа самолета и 3 человека сопровождения погибли.
В Координационном штабе сообщили, что они и другие профильные структуры собирают и анализируют всю необходимую информацию. Они призвали СМИ и граждан воздержаться от распространения непроверенной информации до обнародования официальных заявлений или комментариев уполномоченными лицами или органами.
Враг активно осуществляет информационные спецоперации, направленные против Украины, которые имеют целью дестабилизацию украинского общества,
– говорится в сообщении.
В то же время в ведомстве попросили ответственно относиться к распространению чувствительной информации и пользоваться только официальными источниками.
Что известно о падении Ил-76
- Около 11 часов стало известно, что в Белгородской области упал российский военный самолет Ил-76. Российские СМИ писали, что губернатор региона и МЧС выехали в Корочанский район, где, вероятно, и могло совершить неудачную посадку где-то в поле воздушное судно.
- Позже эту информацию подтвердили в российском оборонном ведомстве. Там написали, что Ил-76 упал около 11:00 в Белгородской области. Известно, что к месту падения Ил-76 в Белгородской области вылетела комиссия ВКС, чтобы установить причины катастрофы. Позже сообщили, что самолет Ил-76 упал в 5 – 6 километрах от села Яблоново, что в Корочанском районе Белгородской области. Известно, что падение произошло возле храма Димитрия Солунского.
- Впоследствии в Вооруженных Силах Украины подтвердили падение самолета. В ВСУ уточнили, что вражеский Ил-76 перевозил ракеты для ЗРК С-300, именно из этих комплексов россияне часто бьют по Украине. В Минобороны пока не могут подтвердить, что самолет поразили украинские Силы обороны, поскольку "еще выясняют информацию".
- По сети начали распространяться первые кадры падения самолета Ил-76.