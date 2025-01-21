Враг атаковал 131 БпЛА и 4 ракетами: сколько сбили

Россия в ночь на 21 января атаковала Украину с помощью 131 беспилотного летательного аппарата. Также враг запустил по мирным городам 4 ракеты.

Защитники неба смогли сбить 72 вражеских БпЛА. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Какие результаты работы ПВО

Ночью россияне запустили по Украине 131 БпЛА и беспилотники-имитаторы разных типов направлений Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск в России. Также противник применил 4 баллистические ракеты "Искандер-М" из Воронежской области.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 72-х ударных БпЛА типа "Шахед" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Одесской, Запорожской и Ровенской областях,

– говорится в сообщении.

Еще 59 вражеских беспилотников-имитаторов потеряли локационно. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. Известно, что в результате атаки есть последствия.

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По данным Воздушных сил, из-за атаки в Полтавской и Черкасской областях повреждены учреждения, хозяйственные здания, частные дома. Соответствующие службы устраняют последствия. По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших.



72 БпЛА удалось сбить ночью 21 января / Инфографика Воздушных сил ВСУ

Детали ночной атаки по Украине