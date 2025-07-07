Враг ночью атаковал более сотни "Шахедов", запускал и ракеты: как отработали силы ПВО

В ночь на 7 июля враг снова терроризировал Украину. В частности, Россия запускала ракеты и ударные БпЛА типа "Шахед".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Атака по Украине 7 июля

В ночь на 7 июля агрессор атаковал 4 зенитными управляемыми ракетами С-300/400 из Курской области.

Оккупанты также атаковали 101 ударным БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Они запускали дроны с направлений:

Миллерово,

Приморско-Ахтарск,

Чауда – ТОТ Крыма.

По состоянию на 09:30 противовоздушной обороной обезврежено 75 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на Севере, Востоке и Юге страны,

– сообщили в Воздушных силах.

Указывается, что 58 вражеских воздушных целей были сбиты огневыми средствами поражения, 17 – локально потеряно/подавлено РЭБ.

По данным ВС, зафиксировано попадание ударных БПЛА противника в 10 локациях, а также падение сбитых – на 7 локациях.



Збиті ворожі цілі / Інфографіка Повітряних сил