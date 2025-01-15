Враг атаковал газовую инфраструктуру в 3 областях Украины: в Воздушных силах рассказали детали

Россия 15 января раз атаковала Украину. Известно, что враг атаковал объекты украинской энергетики, в частности газовую инфраструктуру в 3 регионах.

Речь идет о Харьковской, Львовской и Ивано-Франковской областях. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение Воздушных сил.

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Россия атаковала газовую инфраструктуру

В Воздушных силах сообщили детали атаки российской армии на Украину.

Так, известно, что в ночь на 15 января 2025 года враг совершил комбинированный удар по Украине ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БПЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов.

Противник атаковал объекты украинской энергетики, в частности газовую инфраструктуру на Харьковщине, Львовщине и Ивано-Франковщине. К сожалению, в результате российской атаки есть поражения объектов,

– говорится в сообщении.

Чем атаковал враг

В общем радиотехническими войсками Воздушных Сил ВС Украины обнаружено и осуществлено сопровождение 117 воздушных целей противника:

1 баллистическую ракету "Искандер-М/KN" (район пуска – Белгородская область);

7 крылатых ракет Х-22/32 с самолетов Ту-22М3 (район пусков – Тульская область – Россия);

4 крылатые ракеты "Калибр" (из акватории Черного моря);

27 крылатых ракет Х-101/Х-55см со стратегических бомбардировщиков Ту-95мс (район пусков – Волгоградская область);

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 с самолетов тактической авиации (район пусков – Белгородская область);

74 ударных БПЛА Shahed/дронов-имитаторов разных типов (из районов Брянска, Миллерово, Орла, Приморско-Ахтарска в России).

К отражению воздушного нападения вражеских сил привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Сколько вражеских целей удалось сбить

По предварительным данным, по состоянию на 10:30 15 января подтверждено сбитие 77 воздушных целей:

23 крылатые ракеты Х-101, Х-55см;

3 крылатые ракеты "Калибр";

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69;

47 ударных БПЛА Shahed/дронов-имитаторов различных типов, еще 27 не достигли целей (локационно потеряны).

В Воздушных силах отметили, что "далеко не все ракеты, не попавшие в статистику сбитых, достигли целей".