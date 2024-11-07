Враг атаковал энергетическую инфраструктуру Житомирщины: ввели аварийные отключения

Россияне в ночь на 7 ноября в очередной раз атаковали регионы Украины. Известно, что враг атаковал энергетическую инфраструктуру Житомирской области.

В связи с этим в нескольких районах ввели аварийные отключения. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу "Житомироблэнерго".

Смотрите также Россия атаковала Криворожье: повреждено предприятие и жилые дома

Россияне атаковали энергетическую инфраструктуру Житомирщины

В "Житомироблэнерго" около 9 утра 7 ноября сообщили о введении аварийных отключений в нескольких районах. В частности, их применили к Коростенскому, Житомирскому и Звягельскому районам.

В связи с очередной атакой врага на энергетическую инфраструктуру области есть аварийные отключения в Коростенском, Житомирском и Звягельском районах,

– сообщили в "Житомироблэнерго".

Там добавили, что все службы работают над устранением повреждений.