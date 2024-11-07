Враг атаковал энергетическую инфраструктуру Житомирщины: ввели аварийные отключения
Россияне в ночь на 7 ноября в очередной раз атаковали регионы Украины. Известно, что враг атаковал энергетическую инфраструктуру Житомирской области.
В связи с этим в нескольких районах ввели аварийные отключения. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу "Житомироблэнерго".
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Россияне атаковали энергетическую инфраструктуру Житомирщины
В "Житомироблэнерго" около 9 утра 7 ноября сообщили о введении аварийных отключений в нескольких районах. В частности, их применили к Коростенскому, Житомирскому и Звягельскому районам.
В связи с очередной атакой врага на энергетическую инфраструктуру области есть аварийные отключения в Коростенском, Житомирском и Звягельском районах,
– сообщили в "Житомироблэнерго".
Там добавили, что все службы работают над устранением повреждений.