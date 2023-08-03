Враг атаковал Киевщину "Шахедами": как отработала ПВО
В ночь на 3 августа враг еще раз атаковал Киевщину дронами-камикадзе "Шахед". Силы и средства ПВО на подлете в столицу уничтожили около 15 воздушных целей.
Тревогу в столице объявили в 00:49. Она длилась более 3 часов.
К теме В Киеве и ряде областей была воздушная тревога: кружили "Шахеды", работала ПВО
Восьмая подряд атака на столицу
Украинские защитники отбили очередную атаку БПЛА "Шахед" на столицу. Данные еще уточняются, но в КМВА уточнили, что на подлете к Киеву уничтожили около 15 воздушных целей.
Восьмая подряд атака барражирующих боеприпасов "Shahed" по Киеву. И снова, как вчера – атака массирована. Силами и средствами ПВО на подлете к Киеву было обнаружено и уничтожено почти полтора десятка воздушных целей,
– сообщили в администрации.
По предварительной информации, в Киеве обошлось без жертв и разрушений. Начальник КМВА Сергей Попко заявил, что эта атака стала 820-й для столицы с начала полномасштабного вторжения.
"Поблагодарите за безопасность бойцов противовоздушной обороны! Говорите спасибо им чаще, и не только в дни, когда есть тревоги. Кстати, эта последняя воздушная тревога в столице продолжалась ровно 3 часов. Она стала 820-й для Киева с начала полномасштабного вторжения", – подчеркнул Попко.
Россия не прекращает наносить циничные удары
- Накануне, 2 августа, Кремль также запустил "Шахеды" по территории Украины. Враг направил их на Киевскую и Одесскую области. Силы и средства ПВО сбили 23 из 37 иранских дронов.
- Ночью 1 августа Россия нанесла удары дронами-камикадзе и по Харьковщине. Эта атака стала необычной, ведь враг обычно обстреливает регион из ЗРК С-300. Россияне запустили по области примерно 6 – 7 дронов, силы ПВО сбили только часть. К сожалению, 3 "Шахеда" ликвидировать не удалось и они повлекли за собой значительные разрушения в городе.
- В ночь 27 июля Россия атаковала Украину комбинированно, выпустив крылатые ракеты и "Шахеды". Украинская ПВО отработала на отлично и уничтожили все вражеские БПЛА – 8 "Шахедов". Также враг направил на Одесскую область 2 "Калибра". К сожалению, их ликвидировать не удалось.