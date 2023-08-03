Враг атаковал Киевщину "Шахедами": как отработала ПВО

В ночь на 3 августа враг еще раз атаковал Киевщину дронами-камикадзе "Шахед". Силы и средства ПВО на подлете в столицу уничтожили около 15 воздушных целей.

Тревогу в столице объявили в 00:49. Она длилась более 3 часов.

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Восьмая подряд атака на столицу

Украинские защитники отбили очередную атаку БПЛА "Шахед" на столицу. Данные еще уточняются, но в КМВА уточнили, что на подлете к Киеву уничтожили около 15 воздушных целей.

Восьмая подряд атака барражирующих боеприпасов "Shahed" по Киеву. И снова, как вчера – атака массирована. Силами и средствами ПВО на подлете к Киеву было обнаружено и уничтожено почти полтора десятка воздушных целей,

– сообщили в администрации.

По предварительной информации, в Киеве обошлось без жертв и разрушений. Начальник КМВА Сергей Попко заявил, что эта атака стала 820-й для столицы с начала полномасштабного вторжения.

"Поблагодарите за безопасность бойцов противовоздушной обороны! Говорите спасибо им чаще, и не только в дни, когда есть тревоги. Кстати, эта последняя воздушная тревога в столице продолжалась ровно 3 часов. Она стала 820-й для Киева с начала полномасштабного вторжения", – подчеркнул Попко.

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