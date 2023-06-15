Враг атаковал Кривой Рог ракетами: разрушения и пожары на предприятиях, есть раненный

Российские военные в ночь на 15 июня совершили атаку крылатыми ракетами и дронами-камикадзе. Враг снова попал по Кривому Рогу. Известно о разрушении на предприятиях и раненном.

Глава ОВА не только рассказал о масштабах ночной атаки по Кривому Рогу. Он также продемонстрировал последствия обстрела города в Днепропетровской области.

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Что известно о ночной атаке Кривого Рога

По словам Сергея Лысака, российские захватчики попали по двум промышленным предприятиям в городе. В результате ранения получил 38-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В результате попаданий на предприятиях вспыхнули пожары. Их спасателям удалось ликвидировать. Известно о существенных разрушениях производственных сооружений. Кроме того, побиты газопроводы и уничтожены шиномонтаж и автобус.

Глава ОВА отметил, что одну ракету удалось сбить силам ПВО. Упавшие во время этого обломки повредили автомобиль.

Также ночью воины ВзК "Восток" уничтожили в небе над регионом все 5 ударных дронов типа "Shahed-131/136",

– добавил он.

Последствия ракетного удара по Кривому Рогу / Фото из телеграма Сергея Лысака​

Деталями поделился также глава Криворожской РВА Александр Вилкул. Он подчеркнул, что предприятия не имели никакого отношения к военным. Что касается раненого, то его жизни ничего не угрожает.

Спасибо работникам предприятий, которые после объявления воздушной тревоги пошли в укрытие, из-за чего остались невредимыми,

– подчеркнул Вилкул.

В МВД показали последствия ракетной атаки по Кривому Рогу / Фото МВД​

По его словам, ликвидация последствий ракетной атаки продолжается. Что касается разрушений, то они значительны. Он также отметил, что ГСЧС и экстренные службы оперативно потушили возникшее пламя.

Вилкул добавил, что вся важная инфраструктура, коммунальный транспорт, социальные и медицинские учреждения Кривого Рога работают стабильно.

Ночью взрывы раздавались в Харькове

О ситуации в городе рассказал мэр Харькова Игорь Терехов. Он заметил, что местное население ночью слышало взрывы. По его словам, это была работа ПВО по целям врага. Городской глава подчеркнул, что летевшие на Харьков "Шахеды" были уничтожены на подлете к городу.

Что известно о работе ПВО

В Воздушных силах отметили, что россияне атаковали Украину с 00:20 до 04:30. За это время враг выпустил как дроны-камикадзе, так и крылатые ракеты.

Для запуска Х-101/Х-555 из Каспийского моря враг использовал 4 стратегических бомбардировщика Ту-95МС. Из них оккупанты выпустили 4 крылатые ракеты. Одну удалось сбить силам ПВО, а остальные три попали в эти же промышленные объекты.

Если говорить о дронах-камикадзе, то их российские захватчики выпускали как из северного, так и южного направлений. Всего враг атаковал Украину 20 "Шахедами". Все иранские "мопеды" удалось сбить военным из воздушных командований "Юг" и "Восток".

Также уничтожили БПЛА оперативно-тактического уровня. С его помощью россияне производили воздушную разведку на восточном направлении.